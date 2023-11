Cuestión de culpabilidad en el accidente: demasiado exagerada

Fue una escena con consecuencias: Inmediatamente después de la salida, Kevin Magnussen, Alex Albon y Nico Hülkenberg chocaron. Hülkenberg contactó primero con su rueda delantera derecha con el Williams de Albon, que hizo un trompo y en el proceso se llevó por delante a Magnussen, compañero de equipo de Hülkenberg en Haas.

La carrera terminó para Albon y Magnussen, pero Hülkenberg pudo continuar. Los daños en su coche fueron reparados durante la fase roja. Sin embargo, una vez más se fue con las manos vacías en 13ª posición.

Por supuesto, la cuestión de quién tuvo la culpa se debate tradicionalmente a posteriori. Hülkenberg no tenía "ni idea de cómo ocurrió, fue parecido a Qatar. Alex pasó por la derecha, Kevin también se acercó y me abordó. Por supuesto, no podía saber que había otro coche a mi derecha. Un clásico accidente de carreras. Al final, se pasó un poco. Si se hubiera quedado agachado, no habría pasado".

Albon subrayó que estaba lo más a la derecha posible. "Creo que el Haas de la izquierda no tenía una buena visión, entonces se acercó un poco y apretó al Haas del medio. Y eso fue todo".

Albon había hecho una buena salida y esperaba sumar puntos. "A veces juega a tu favor, como en México. Pero a veces no, como hoy. Es frustrante. Pero no creo que pudiera haber hecho nada diferente. Estoy frustrado sobre todo porque tuve un buen comienzo pero acabé sin nada", dijo Albon.

Albon cree que los puntos habrían sido posibles porque, por ejemplo, Charles Leclerc se retiró en la vuelta de formación y Daniel Ricciardo y Oscar Piastri estaban una vuelta por debajo tras el accidente en la reanudación. Habían parado en boxes al final de la primera vuelta. "Eso te da la oportunidad de sumar puntos. Ésas son normalmente las carreras en las que lo hacemos bien, en las que sumamos puntos".

A pesar de sufrir su segundo accidente en una semana, Magnussen se lo tomó con deportividad "Estas cosas pasan. No hay razón para quejarse. Es lo que es. Me hubiera gustado pilotar la carrera, pero me quedo con lo positivo de este fin de semana: Parecía que habíamos progresado".

Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12