La question de la responsabilité dans le crash : un peu trop poussée

Le crash de Kevin Magnussen, Alex Albon et Nico Hülkenberg a entraîné l'abandon des deux premiers cités et un drapeau rouge. Mais qui est le coupable de ce gâchis ?

C'était une scène lourde de conséquences : Immédiatement après le départ, Kevin Magnussen, Alex Albon et Nico Hülkenberg se sont accrochés. Hülkenberg a d'abord touché la Williams d'Albon avec sa roue avant droite, puis ce dernier s'est éloigné et a ainsi fauché Magnussen, le coéquipier de Hülkenberg chez Haas.

La course était terminée pour Albon et Magnussen, Hülkenberg a pu continuer. Les dégâts sur sa voiture ont été réparés pendant la phase rouge. Mais il est reparti bredouille, 13e.

Mais bien sûr, la question de la responsabilité est traditionnellement débattue après coup. Hülkenberg n'avait "aucune idée de ce qui s'est passé, c'était comme au Qatar. Alex est passé à droite, Kevin est aussi monté et m'a pris en tenaille. Il ne pouvait évidemment pas savoir qu'il y avait une autre voiture à ma droite. C'est un accident de course classique. Finalement, il a poussé un peu trop haut. S'il était resté en bas, cela ne serait pas arrivé".

Albon a souligné qu'il était aussi à droite que possible. "Je pense que la Haas à gauche n'avait pas une bonne vue d'ensemble, puis elle s'est un peu déplacée et a ainsi écrasé la Haas au milieu. Et c'est tout".

Albon avait pris un bon départ et espérait marquer des points. "Parfois, ça marche pour toi, comme au Mexique. Mais parfois, ce n'est pas le cas, comme aujourd'hui. C'est frustrant. Mais je ne pense pas que j'aurais pu faire quelque chose de différent. Je suis surtout frustré parce que j'ai pris un bon départ, mais je me retrouve sans rien", a déclaré Albon.

En effet, Albon estime que des points auraient pu être marqués parce que, par exemple, Charles Leclerc a abandonné lors du premier tour et que Daniel Ricciardo et Oscar Piastri avaient un tour de retard après l'accident du départ au restart. Ils s'étaient arrêtés aux stands à la fin du premier tour. "C'est là que tu as une chance de marquer des points. Ce sont normalement les courses où nous sommes bons, où nous attrapons les points".

Même s'il a connu son deuxième accident en l'espace d'une semaine, Magnussen a pris les choses sportivement "Ces choses arrivent, c'est tout. Il n'y a pas de raison de se plaindre. C'est comme ça. J'aurais aimé faire la course, mais je retiens le positif de ce week-end : Il semble que nous ayons fait des progrès".

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12