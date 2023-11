La questione del senso di colpa nell'incidente: un po' troppo ipocrita

È stata una scena con conseguenze: Subito dopo la partenza, Kevin Magnussen, Alex Albon e Nico Hülkenberg si sono scontrati. Hülkenberg è entrato in contatto con la Williams di Albon con la ruota anteriore destra, che è poi andato in testacoda e ha eliminato il compagno di squadra Haas di Hülkenberg, Magnussen.

La gara è finita per Albon e Magnussen, ma Hülkenberg ha potuto continuare. I danni alla sua auto sono stati riparati durante la fase rossa. Tuttavia, ancora una volta è rimasto a mani vuote, al 13° posto.

Naturalmente, la questione di chi fosse il colpevole viene tradizionalmente discussa in seguito. Hülkenberg "non ha idea di come sia successo, è stato simile a quello del Qatar. Alex è passato sulla destra, anche Kevin si è avvicinato e mi ha affrontato. Naturalmente non poteva sapere che c'era un'altra macchina alla mia destra. Un classico incidente di gara. Alla fine ha spinto un po' troppo. Se fosse rimasto a terra, non sarebbe successo".

Albon ha sottolineato che era il più a destra possibile. "Credo che la Haas a sinistra non avesse una buona visuale, poi si è avvicinata un po' e ha schiacciato la Haas al centro. E così è stato".

Albon era partito bene e sperava di guadagnare punti. "A volte le condizioni sono favorevoli, come in Messico. Ma a volte non è così, come oggi. È frustrante. Ma non credo che avrei potuto fare qualcosa di diverso. Sono soprattutto frustrato perché ho avuto una buona partenza ma alla fine non ho ottenuto nulla", ha detto Albon.

Albon ritiene che i punti sarebbero stati possibili perché, ad esempio, Charles Leclerc si è ritirato nel giro di formazione e Daniel Ricciardo e Oscar Piastri erano a un giro di distanza dopo l'incidente alla ripartenza. Si erano fermati ai box alla fine del primo giro. "Questo ti dà la possibilità di segnare punti. Di solito sono queste le gare in cui andiamo bene, in cui prendiamo punti".

Anche se ha subito il secondo incidente in una settimana, Magnussen l'ha presa con filosofia: "Sono cose che succedono e basta. Non c'è motivo di lamentarsi. È quello che è. Mi sarebbe piaciuto guidare la gara, ma prendo gli aspetti positivi di questo fine settimana: Sembrava che avessimo fatto dei progressi".

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12