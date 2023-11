Questão da culpa no acidente: um pouco exagerada

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Foi uma cena com consequências: Imediatamente após a partida, Kevin Magnussen, Alex Albon e Nico Hülkenberg chocaram. Hülkenberg entrou em contacto com o Williams de Albon com a roda dianteira direita, que depois se despistou e passou pelo companheiro de equipa de Hülkenberg na Haas, Magnussen.

A corrida terminou para Albon e Magnussen, mas Hülkenberg conseguiu continuar. Os danos no seu carro foram reparados durante a fase vermelha. No entanto, voltou a sair de mãos a abanar, em 13º lugar.

É claro que a questão de quem foi o culpado é tradicionalmente debatida depois. Hülkenberg "não faz ideia de como aconteceu, foi semelhante ao que aconteceu no Qatar. O Alex passou pela direita, o Kevin também se aproximou e bateu-me. Claro que ele não podia saber que havia outro carro à minha direita. Um acidente de corrida clássico. No final, ele esforçou-se um pouco demais. Se ele tivesse ficado no chão, não teria acontecido".

Albon enfatizou que estava o mais à direita possível. "Acho que o Haas da esquerda não tinha uma boa visão, depois veio um pouco para cima e espremeu o Haas do meio. E foi isso".

Albon tinha começado bem e estava à espera de marcar pontos. "Por vezes funciona a nosso favor, como no México. Mas outras vezes não, como hoje. É frustrante. Mas acho que não podia ter feito nada de diferente. Estou principalmente frustrado porque tive um bom começo, mas acabei sem nada", disse Albon.

Albon acredita que os pontos teriam sido possíveis porque, por exemplo, Charles Leclerc se retirou na volta de formação e Daniel Ricciardo e Oscar Piastri estavam uma volta abaixo após o acidente no reinício. Eles tinham parado nas boxes no final da primeira volta. "Isso dá-nos a oportunidade de marcar pontos. Normalmente são as corridas em que nos saímos bem, em que ganhamos pontos."

Apesar de ter sofrido o seu segundo acidente numa semana, Magnussen encarou a situação de forma desportiva: "Estas coisas acontecem. Não há razão para reclamar. É o que é. Gostaria de ter conduzido a corrida, mas estou a tirar os pontos positivos deste fim de semana: Parecia que tínhamos feito alguns progressos."

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12