Pérez ingannato da Alonso: "Fiera al limite"

Il duello tra Fernando Alonso e Sergio Pérez ha elettrizzato gli appassionati di Formula 1. Entrambi non si sono concessi nulla nella fase finale del GP del Brasile, lottando con le unghie e con i denti e utilizzando ogni trucco legale per assicurarsi il podio finale.

Alla fine, il terzo posto è andato ad Alonso, che aveva un vantaggio di 0,053 secondi al traguardo. "È stato tutto incredibilmente intenso, per come ho dovuto difendermi, per quello che mi è stato permesso di fare ai pneumatici, per come ho dovuto usare la batteria contro Pérez per rimanere davanti", ha detto Alonso.

Anche Pérez ha trovato il duello "molto intenso. Abbiamo provato e dato tutto. Purtroppo, non è stato caratterizzato dal successo. Lo stesso vale per Fernando. Abbiamo avuto un grande duello ed è stato corretto fino al limite. È qualcosa da cui i piloti più giovani possono imparare. Il modo in cui abbiamo combattuto. È così che si dovrebbe fare", ha detto il messicano, che era ancora in testa all'inizio dell'ultimo giro ma poi ha perso il terzo posto a favore di Alonso.

Alonso aveva superato Pérez all'ingresso della quarta curva dopo averlo indotto a un errore. "Ho avuto la peggio e alla fine ho perso. Ma è stato un bel duello", ha detto Pérez: "Non credo che avrei potuto fare qualcosa di diverso".

Helmut Marko, consulente motorsport della Red Bull, ha definito il duello "affascinante. Incredibile: i cambi, l'inseguimento e il modo in cui hanno lavorato l'uno con l'altro dal punto di vista tattico, è stato il massimo".

L'austriaco ha parlato della manovra decisiva di Alonso: "Con il senno di poi si è più saggi. L'errore è stato quello di non essere uscito bene dalla terza curva. Poi ha fatto una piccola sterzata sul rettilineo di partenza", ha detto Marko.

Anche se alla fine è stato sufficiente per il quarto posto, Pérez è stato elogiato per le sue recenti prestazioni. "Da Austin in poi, il ritmo è stato giusto sia in qualifica che in gara. Ora abbiamo un vantaggio su Hamilton di quasi 30 punti. Questo dovrebbe servire per il secondo posto", ha detto Marko.

Anche Pérez è felice che le cose stiano andando meglio per lui. "Lo abbiamo già visto nelle ultime gare. Il ritmo c'era ed eravamo abbastanza forti. Per un motivo o per l'altro, non abbiamo ancora ottenuto i risultati. Ma sapevo che era solo questione di tempo".

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12