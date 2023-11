Pérez enganado por Alonso: "Justo até ao limite"

O duelo entre Fernando Alonso e Sergio Pérez electrizou os fãs da Fórmula 1. Ambos não se deram por vencidos na fase final do GP do Brasil, lutando com unhas e dentes e usando todos os truques legais para garantir o último lugar no pódio.

No final, o terceiro lugar foi para Alonso, que tinha uma vantagem de 0,053 segundos na chegada. "Foi tudo incrivelmente intenso, como tive de defender, o que me era permitido fazer aos pneus, como tive de usar a bateria contra Pérez para ficar na frente", disse Alonso.

Pérez também achou o duelo "muito intenso. Tentámos e demos tudo. Infelizmente, não foi caracterizado pelo sucesso. O mesmo aconteceu com Fernando. Tivemos um grande duelo e foi justo até ao limite. É algo com que os pilotos mais jovens podem aprender. A forma como lutámos. É assim que deve ser feito", disse o mexicano, que ainda estava na frente no início da última volta, mas depois perdeu o terceiro lugar para Alonso.

Alonso tinha ultrapassado Pérez à entrada da curva 4, depois de o ter induzido num erro. "Estava no pior lado e perdi no final. Mas foi um grande duelo", disse Pérez: "Acho que não podia ter feito nada diferente."

O consultor de desporto automóvel da Red Bull, Helmut Marko, considerou o duelo "fascinante. Inacreditável - as mudanças, a perseguição e a forma como trabalharam um com o outro em termos tácticos - foi o melhor".

O austríaco sobre a manobra decisiva de Alonso: "Em retrospetiva, somos mais sábios. O erro foi ele não ter saído corretamente da terceira curva. Depois, ele deu uma pequena guinada na reta da meta", disse Marko.

Apesar de ter sido "apenas" suficiente para o quarto lugar no final, Pérez foi elogiado pelas suas recentes prestações. "Desde Austin, o ritmo tem sido bom tanto na qualificação como na corrida. Agora temos uma vantagem de quase 30 pontos sobre Hamilton. Isso deve resultar no segundo lugar", disse Marko.

Pérez também está satisfeito com o facto de as coisas estarem a correr melhor para ele. "Já vimos isso nas últimas corridas. O ritmo estava lá e estávamos bastante fortes. Por uma razão ou outra, ainda não alcançámos os resultados. Mas eu sabia que era apenas uma questão de tempo."

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12