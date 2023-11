Russell sert : "On a fait quelque chose de très mal".

L'ambiance chez Mercedes était au plus bas après le GP du Brésil. George Russell n'a pas marqué de points et, comme tout le monde, il était servi.

Pour George Russell, le GP du Brésil s'est terminé prématurément par un abandon. Une surchauffe de l'ensemble du groupe propulseur a empêché le Britannique de poursuivre sa course. On peut d'ailleurs se demander s'il aurait pu finir dans les points.

Mais selon le chef d'équipe Toto Wolff, la surchauffe est "le moindre des problèmes" chez Mercedes. "C'était une performance inexcusable. Je ne trouve pas les mots", a-t-il déclaré devant la caméra de "Sky Sports F1".

"La semaine dernière et la semaine précédente, la voiture terminait encore la course en deuxième position et ce que nous avons fait était terrible. Lewis a survécu, mais George n'a pas franchi la ligne d'arrivée et je ne peux qu'éprouver de la compassion pour eux deux, car ils ont dû déplacer une boîte aussi misérable", a ajouté le Viennois.

Russell a également mis le doigt sur la plaie. Pour lui, cette tâche était "le couronnement d'une journée difficile. Nous avons manifestement fait quelque chose de très mal ce week-end. Nous ne sommes pas sûrs de ce que c'était, mais nous n'avions tout simplement pas le rythme".

Russell : "Une voiture capable de faire des podiums ne devient pas facilement celle qui est à une seconde de la tête, c'était très étrange".

"Nous avons glissé sur les pneus et je pense que nous avons tiré le maximum de performance de la voiture. Nous devons maintenant retourner à l'usine, nous recentrer et analyser ce que nous avons fait afin de nous remettre sur pied pour les deux dernières courses de la saison", poursuit Russell.

Course, Brésil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12