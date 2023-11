Russell serve: "Hanno fatto qualcosa di molto sbagliato".

L'umore alla Mercedes era ai minimi termini dopo il GP del Brasile. George Russell non ha ottenuto punti e, come tutti gli altri, è rimasto sconvolto.

Per George Russell, il GP del Brasile si è concluso prematuramente con un ritiro. Un surriscaldamento dell'intera unità motrice ha impedito al britannico di continuare. Il che fa sorgere il dubbio se sarebbe riuscito a finire nei punti.

Tuttavia, secondo il boss del team Toto Wolff, il surriscaldamento è "il problema più piccolo" della Mercedes. "È stata una prestazione imperdonabile. Non ho parole", ha dichiarato davanti alle telecamere di Sky Sports F1.

"La settimana scorsa e quella prima la macchina ha finito la gara al secondo posto e qualsiasi cosa abbiamo fatto è stata terribile. Lewis è sopravvissuto, ma George non è arrivato al traguardo e non posso che essere solidale con entrambi per aver dovuto spostare una scatola così misera", ha aggiunto il viennese.

Anche Russell ha messo il dito nella piaga. Per lui, il compito è stato "il culmine di una giornata difficile. È evidente che abbiamo fatto qualcosa di molto sbagliato questo fine settimana. Non sappiamo bene cosa sia stato, ma non avevamo il passo giusto".

Russell: "Un'auto capace di conquistare il podio non diventa semplicemente una macchina che sta un secondo dietro i leader, è stato molto strano".

"Stavamo scivolando sulle gomme e credo che abbiamo ottenuto il massimo delle prestazioni dalla vettura. Ora dobbiamo tornare in fabbrica, riorganizzarci e analizzare ciò che abbiamo fatto per tornare in pista per le ultime due gare della stagione", ha proseguito Russell.

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12