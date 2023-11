Locos rumores sobre Alonso: "Los partidos no tienen gracia"

¿Dejará Fernando Alonso Aston Martin y se unirá a Red Bull Racing? El rumor ha estado circulando recientemente y ha causado bastante revuelo en la Fórmula 1.

Sergio Pérez ha estado bajo presión en los últimos meses tras una mala temporada, pero sigue disfrutando del apoyo del equipo. Su contrato con RBR se extiende hasta finales de 2024, y recientemente tuvo una buena actuación en Brasil, terminando cuarto en la carrera.

Por este motivo, el Dr. Helmut Marko, asesor de Red Bull en materia de deportes de motor, ha declarado que el rumor es "completamente falso". "Tanto Christian Horner como yo hemos insistido varias veces en que Pérez seguirá pilotando para nosotros el año que viene. Independientemente de los resultados. Tiene un contrato y lo cumpliremos", subraya Marko a f1-insider.

Marko tiene su propia teoría sobre cómo los rumores en torno al sensacional cambio han cobrado vida propia. "Me imagino que ha sido el propio Alonso quien los ha difundido, porque sus resultados con Aston Martin han sido muy decepcionantes últimamente, después de un brillante comienzo de temporada", dijo Marko: "No sería la primera vez que utiliza los medios de comunicación de su país para crear revuelo".

Marko añadió: "Permítanme dejarlo claro una vez más: Sólo tenemos objetivos deportivos en mente, de los que nos ocuparemos hasta la última carrera en Abu Dhabi. Y son los siguientes: Queremos ganar todas las carreras y conseguir el subcampeonato con Pérez."

El propio Alonso no se mostró nada entusiasmado con lo que se escribió sobre él y su futuro en México. Además del supuesto cambio, también se especuló sobre el final de su carrera.

"Agradezco a todos los periodistas que están aquí. Gente profesional que lleva muchos años en la Fórmula 1. Hay respeto por los demás, y así es exactamente como debe ser. Pero los rumores vienen de gente que no está aquí en la sala. Sólo quieren hacerse los graciosos, pero no tiene gracia cuando juegan así", enfureció Alonso. Y anunció: "Me aseguraré de que haya consecuencias". Qué exactamente, dejó abierto.

El domingo dio una respuesta en la pista: acabó tercero, su primer podio desde finales de agosto.

