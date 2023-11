Rumeurs folles d'Alonso : "Les jeux ne sont pas drôles

Fernando Alonso va-t-il quitter Aston Martin pour rejoindre Red Bull Racing ? La rumeur a récemment fait le tour de la Formule 1 et l'a mise en émoi.

Sergio Pérez a été sous pression ces derniers mois après une saison médiocre, mais il continue de bénéficier du soutien de l'équipe. Son contrat avec RBR court encore jusqu'à la fin de l'année 2024. Dernièrement, au Brésil, il a réussi à convaincre avec une bonne performance, terminant quatrième de la course.

C'est pourquoi le conseiller en sport automobile de Red Bull, Dr. Helmut Marko, a déclaré que cette rumeur était "totalement fantaisiste". "Christian Horner et moi-même avons souligné à plusieurs reprises que Pérez continuerait à rouler avec nous l'année prochaine. Indépendamment des résultats. Il a un contrat et nous nous y tiendrons", a souligné Marko auprès de f1-insider.

Marko a une théorie bien à lui sur la manière dont les rumeurs de changement de sensation ont pris leur autonomie. "Je peux très bien imaginer qu'Alonso les a répandues lui-même parce que ses résultats avec Aston Martin, après un brillant début de saison, ont été très décevants ces derniers temps", a déclaré Marko : "Ce ne serait pas la première fois qu'il utiliserait ses médias nationaux pour créer de l'ambiance".

Et Marko d'ajouter : "Encore une fois, pour mémoire : Nous n'avons que des objectifs sportifs en tête, auxquels nous nous consacrerons jusqu'à la dernière course à Abu Dhabi. Et ils sont les suivants : Nous voulons gagner toutes les courses et décrocher le titre de vice-champion avec Pérez".

Au Mexique, Alonso lui-même n'a pas du tout apprécié ce qui a été écrit sur lui et son avenir. En effet, outre le prétendu changement, on avait également spéculé sur une fin de carrière.

"J'apprécie tous les journalistes qui sont ici. Ce sont des professionnels qui sont là depuis de nombreuses années en Formule 1. Il y a du respect les uns pour les autres, et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Mais les rumeurs viennent de gens qui ne sont pas dans la salle. Ils veulent juste être drôles, mais ce n'est pas drôle quand ils jouent à ce genre de jeu", a fulminé Alonso. Et d'annoncer : "Je vais m'assurer que cela aura des conséquences". Lesquelles exactement, il ne l'a pas précisé.

Il a donné une réponse dimanche sur la piste : il a décroché son premier podium depuis fin août en terminant troisième.

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12