Voci pazze su Alonso: "I giochi non sono divertenti".

Fernando Alonso lascerà l'Aston Martin per unirsi alla Red Bull Racing? L'indiscrezione è circolata di recente e ha suscitato un certo scalpore in Formula 1. Sergio Pérez è stato messo sotto pressione negli ultimi mesi dopo una stagione non brillante, ma continua a godere del sostegno della squadra.

Sergio Pérez è stato messo sotto pressione negli ultimi mesi dopo una stagione non brillante, ma continua a godere del sostegno della squadra. Il suo contratto con la RBR dura fino alla fine del 2024 e di recente ha fatto una buona prestazione in Brasile, arrivando quarto in gara.

Per questo motivo, il dottor Helmut Marko, consulente per il motorsport della Red Bull, ha dichiarato che la voce è "completamente campata in aria". "Sia io che Christian Horner abbiamo sottolineato più volte che Pérez continuerà a guidare per noi anche il prossimo anno. A prescindere dai risultati. Ha un contratto e noi lo rispetteremo", ha sottolineato Marko a f1-insider.

Marko ha una sua teoria su come le voci che circondano il sensazionale cambio abbiano preso vita. "Posso immaginare che sia stato Alonso stesso a diffonderle, perché i suoi risultati con l'Aston Martin sono stati molto deludenti di recente, dopo il brillante inizio di stagione", ha detto Marko: "Non sarebbe la prima volta che usa i media di casa sua per creare scalpore".

Marko ha aggiunto: "Vorrei chiarire ancora una volta: Abbiamo in mente solo obiettivi sportivi, di cui ci occuperemo fino all'ultima gara di Abu Dhabi. E sono: Vogliamo vincere tutte le gare e conquistare il secondo posto con Pérez".

Lo stesso Alonso non è stato affatto entusiasta di quanto scritto su di lui e sul suo futuro in Messico. Oltre al presunto cambio, si è speculato anche sulla fine della sua carriera.

"Apprezzo tutti i giornalisti che sono qui. Sono professionisti che lavorano in Formula 1 da molti anni. C'è rispetto reciproco, ed è esattamente come dovrebbe essere. Ma le voci provengono da persone che non sono qui nella stanza. Vogliono solo fare gli spiritosi, ma non è divertente quando fanno giochetti del genere", si è infuriato Alonso. E ha annunciato: "Farò in modo che ci siano delle conseguenze". Quali, esattamente, ha lasciato in sospeso.

La risposta l'ha data domenica in pista: è arrivato terzo, il suo primo podio dalla fine di agosto.

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12