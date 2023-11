Rumores loucos sobre Alonso: "Os jogos não têm piada"

Fernando Alonso tem sido recentemente objeto de rumores. O espanhol reage com pouco divertimento às especulações que têm circulado.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Fernando Alonso vai deixar a Aston Martin e juntar-se à Red Bull Racing? O rumor tem circulado recentemente e tem causado grande agitação na Fórmula 1.

Sergio Pérez tem estado sob pressão nos últimos meses, depois de uma época fraca, mas continua a contar com o apoio da equipa. O seu contrato com a RBR vai até ao final de 2024, e recentemente teve um bom desempenho no Brasil, terminando em quarto lugar na corrida.

É por isso que o consultor de automobilismo da Red Bull, Dr. Helmut Marko, disse que o boato era "completamente fora do ar". "Tanto Christian Horner como eu sublinhámos várias vezes que Pérez vai continuar a pilotar para nós no próximo ano. Independentemente dos resultados. Ele tem um contrato e nós vamos cumpri-lo", sublinhou Marko ao f1-insider.

Marko tem a sua própria teoria sobre a forma como os rumores em torno da sensacional troca ganharam vida própria. "Posso imaginar que o próprio Alonso os espalhou porque os seus resultados com a Aston Martin têm sido muito decepcionantes recentemente, após o brilhante início de temporada", disse Marko: "Não seria a primeira vez que ele usaria os meios de comunicação de sua casa para criar um rebuliço".

Marko acrescentou: "Deixem-me esclarecer mais uma vez: Só temos em mente objectivos desportivos, com os quais nos vamos ocupar até à última corrida em Abu Dhabi. E são eles: Queremos vencer todas as corridas e conquistar o título de vice-campeão com Pérez".

O próprio Alonso não se mostrou nada entusiasmado com o que foi escrito sobre ele e seu futuro no México. Para além da alegada troca, também se especulou sobre o fim da sua carreira.

"Agradeço a todos os jornalistas que estão aqui. Pessoas profissionais que estão na Fórmula 1 há muitos anos. Há respeito uns pelos outros, e é exatamente assim que deve ser. Mas os rumores vêm de pessoas que não estão aqui na sala. Eles só querem ser engraçados, mas não é engraçado quando fazem jogos como esse", enfureceu-se Alonso. E anunciou: "Vou certificar-me de que haverá consequências". Quais exatamente, deixou em aberto.

A resposta foi dada na pista, no domingo: terminou em terceiro lugar, o seu primeiro pódio desde o final de agosto.

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12