L'incubo della Mercedes: Russell e Hamilton come pazzi

Il GP del Brasile ha offerto alcune storie interessanti. Oltre al vincitore permanente Max Verstappen, per esempio, ci sono stati anche i fallimenti di Ferrari e Mercedes.

Naturalmente, Max Verstappen è stato festeggiato per la sua prossima vittoria dopo il GP del Brasile. Anche Fernando Alonso, che ha mostrato tutte le sue capacità in un duello con Sergio Pérez negli ultimi giri della gara e ha conquistato il terzo posto.

È stato un boccone amaro da ingoiare per Mercedes e Ferrari, con le due scuderie che hanno avuto la loro rivincita dopo prestazioni scadenti con il sesto posto di Carlos Sainz e l'ottavo di Lewis Hamilton.

Il Telegraph ha commentato: "La Mercedes vive l'incubo di San Paolo. Lewis Hamilton e George Russell si saranno sentiti dei pazzi, Toto Wolff parla del peggior weekend Mercedes degli ultimi 13 anni".

E la Gazzetta dello Sport afferma: "Ferrari, non così! La lista delle occasioni perse si allunga sempre di più. Il ritiro di Leclerc e il modesto sesto posto di Sainz dimostrano che la strategia della Ferrari è gravemente sbagliata".

INGHILTERRA

Guardian: Già prima della partenza, Lewis Hamilton avrebbe preferito vedere da lontano la sua imprevedibile vettura. Dovrà tenere duro dopo una prestazione che il boss della squadra Toto Wolff ha definito imperdonabile e penosa.

Telegraph: La Mercedes vive l'incubo di San Paolo. Lewis Hamilton e George Russell si saranno sentiti dei pazzi, Toto Wolff parla del peggior weekend della Mercedes degli ultimi 13 anni.

Mirror: Toto Wolff si infuria, Lewis Hamilton soffre: Cosa sta succedendo, Mercedes? Quando riceve l'ordine di spingere di più, Hamilton ride alla radio dei box: E come dovrei fare?

Sun: Un vero e proprio spettacolo dell'orrore. Hamilton e Russell stanno vivendo un incubo in Brasile. Cosa ne è stato di questa squadra, i campanelli d'allarme stanno suonando più forte che mai.

ITALIA

Gazzetta dello Sport: Ferrari, non così! La lista delle occasioni perse si allunga sempre di più. Il ritiro di Leclerc e il modesto sesto posto di Sainz dimostrano che la strategia della Ferrari è seriamente sbagliata.

Corriere dello Sport: In una giornata in cui Ferrari e Mercedes soffrono molto, gli altri team festeggiano. Elogio di Alonso. Vederlo lottare è una delle grandi gioie di questo GP. Gli ultimi dieci giri sono uno spettacolo!

La Stampa: I problemi della Ferrari non finiscono mai. Sainz si accontenta del sesto posto al termine di una gara grigia. Unica consolazione per la scuderia di Maranello: la Mercedes è andata anche peggio.

Corriere della Sera: Verstappen conquista la sua 52esima vittoria. Ma il vero spettacolo l'ha dato Alonso con il suo terzo posto. La Ferrari deve capitolare senza combattere. Una grave umiliazione.

La Repubblica: Verstappen continua la sua corsa vincente e non si accorge di quello che succede alle sue spalle. Per animare lo spettacolo, Alonso, 42 anni, conquista il terzo posto dopo una spettacolare manovra di sorpasso per la quale si guadagna una standing ovation.

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12