Pesadelo para a Mercedes: Russell e Hamilton como tolos

O GP do Brasil teve algumas histórias interessantes para oferecer. Para além do vencedor permanente Max Verstappen, por exemplo, houve também os fracassos da Ferrari e da Mercedes.

Claro, Max Verstappen foi celebrado por sua próxima vitória após o GP do Brasil. Fernando Alonso também, que mostrou todas as suas habilidades em um duelo com Sergio Pérez nas últimas voltas da corrida e ficou em terceiro lugar.

A Mercedes e a Ferrari tiveram de engolir uma pílula amarga, com as duas equipas a receberem o seu castigo após fracas prestações, com o sexto lugar de Carlos Sainz e o oitavo de Lewis Hamilton.

O Telegraph comentou: "A Mercedes viveu o pesadelo de São Paulo. Lewis Hamilton e George Russell devem ter-se sentido como tolos, Toto Wolff fala do pior fim de semana da Mercedes em 13 anos".

E a Gazzetta dello Sport diz: "Ferrari, assim não! A lista de oportunidades perdidas está a ficar cada vez mais longa. A desistência de Leclerc e o modesto sexto lugar de Sainz provam que a estratégia da Ferrari é seriamente falha".

INGLATERRA

Guardian: Mesmo antes da largada, Lewis Hamilton teria preferido ver seu carro imprevisível de longe. Vai ter de se aguentar depois de uma prestação que o chefe de equipa Toto Wolff descreveu como indesculpável e miserável.

Telegraph: Mercedes passa pelo pesadelo de São Paulo. Lewis Hamilton e George Russell devem ter-se sentido como tolos, Toto Wolff fala do pior fim de semana da Mercedes em 13 anos.

Mirror: Toto Wolff enfurece-se, Lewis Hamilton sofre: O que é que se passa, Mercedes? Quando recebe a ordem para acelerar, Hamilton ri-se no rádio das boxes: E como é que eu vou fazer isso?

Um verdadeiro espetáculo de terror. Hamilton e Russell estão a viver pesadelos no Brasil. O que aconteceu a esta equipa? Os alarmes estão a soar mais alto do que nunca.

ITÁLIA

Gazzetta dello Sport: Ferrari, assim não! A lista de oportunidades perdidas é cada vez mais longa. O abandono de Leclerc e o modesto sexto lugar de Sainz provam que a estratégia da Ferrari tem falhas graves.

Corriere dello Sport: Num dia em que a Ferrari e a Mercedes estão a sofrer muito, as outras equipas estão a celebrar. Elogios a Alonso. Vê-lo lutar é uma das grandes alegrias deste GP. As últimas dez voltas são um espetáculo!

La Stampa: Os problemas da Ferrari nunca acabam. Sainz contenta-se com o sexto lugar no final de uma corrida cinzenta. A única consolação para a equipa de Maranello: a Mercedes foi ainda pior.

Corriere della Sera: Verstappen conquista a sua 52ª vitória. Mas o verdadeiro espetáculo foi dado por Alonso com o seu terceiro lugar. A Ferrari tem de capitular sem lutar. Uma grande humilhação.

La Repubblica: Verstappen continua a sua corrida vitoriosa e nem sequer se apercebe do que está a acontecer atrás dele. Para animar o espetáculo, Alonso, de 42 anos, fica em terceiro lugar depois de uma manobra de ultrapassagem espetacular, pela qual é aplaudido de pé.

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12