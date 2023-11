Vasseur: non c'era punto di partenza più difficile per la Ferrari

L'attuale stagione di Formula 1 sta entrando in dirittura d'arrivo. La Ferrari sta lottando per il secondo posto nel campionato mondiale, ma ha perso nettamente il titolo. Il boss della squadra Fred Vasseur fa il punto della situazione.

Il GP del Brasile è stato estremamente amaro per la Ferrari. Charles Leclerc si è ritirato nel giro iniziale e il pilota monegasco è stato costretto al ritiro.

Il suo compagno di squadra Carlos Sainz è arrivato solo sesto, non abbastanza per le aspettative delle Rosse. "Siamo molto delusi, perché avremmo potuto ottenere molti punti importanti per il campionato, ma abbiamo perso Charles prima della partenza a causa di un problema di affidabilità che lo ha mandato fuori pista nel giro di formazione. Sarebbe partito dalla prima fila e, inoltre, abbiamo sacrificato le sue possibilità di sprint a favore del Gran Premio. Ora dobbiamo indagare su cosa sia successo esattamente alla sua auto", ha dichiarato il Team Principal Fred Vasseur.

Secondo Vasseur, Sainz ha avuto problemi con la frizione alla partenza, motivo per cui ha perso alcune posizioni. "Tuttavia, in gara, soprattutto nel primo stint, ha gestito molto bene le gomme ed è riuscito a superare entrambe le Mercedes, il che significa che abbiamo recuperato due punti sui nostri rivali nel corso del weekend. Avrebbe potuto essere molto di più, ma comunque la battaglia per il secondo posto non è ancora decisa", ha detto Vasseur.

Nella classifica del campionato, la Ferrari è a 20 punti dalla Mercedes a due gare dal termine. Il terzo posto non sarebbe solo un danno economico. Per Vasseur, il secondo posto sarebbe almeno un piccolo successo.

In sostanza, però, era chiaro cosa lo aspettava alla Ferrari. La tradizionale scuderia è stata nuovamente colpita da una crisi sportiva durante l'inverno, che ha portato a una riorganizzazione con Vasseur come nuovo capo squadra al timone.

Vasseur proveniva dall'Alfa Romeo e naturalmente sapeva, almeno dall'esterno, come si erano sviluppate le Rosse. Tuttavia: "Non c'è mai stato un momento più difficile per iniziare alla Ferrari", ha detto Vasseur alla Bild am Sonntag.

C'erano molti cantieri. "Non conoscevo il livello della vettura e dovevo elaborare molte informazioni. Poi c'è stato il lancio. Le aspettative sulla vettura erano superiori a quelle che abbiamo messo in pista in Bahrain. E a Gedda è stato quasi peggio. Il lunedì successivo a Gedda è stato difficile. Non abbiamo ottenuto i risultati sperati", ha dichiarato Vasseur.

Tuttavia, il team non si è mai fatto prendere dal panico, è rimasto calmo e ha cercato di affrontare i problemi uno per uno, ha lodato Vasseur.

Questo è andato bene per alcuni aspetti, ma meno per altri. "Direi che abbiamo fatto progressi con i pit stop e in termini di strategia. C'è più calma sul muretto dei box. È andata bene ed è soddisfacente", ha detto.

Tuttavia, lo sviluppo della vettura è ancora un problema: "Ci vuole tempo, bisogna evitare la frustrazione. Quando si identificano i problemi, ci vuole tempo. Anche il reclutamento di specialisti può richiedere tempo. Stiamo tutti dando il massimo", ha detto Vasseur.

La Ferrari è anche guidata dai tifosi, che in Italia sono particolarmente emotivi. Tuttavia, Vasseur non sente alcuna pressione in più. "Sono sempre molto positivi. Anche quando le cose vanno male, ci sono sempre tifosi che vogliono autografi. Ci sostengono, anche nei momenti difficili", ha detto.

Quando i Tifosi potranno festeggiare di nuovo un titolo? È chiaro che la Red Bull Racing a un certo punto si indebolirà e che la concorrenza avrà delle opportunità da sfruttare. "Dopo alcune stagioni, tutte le strisce vincenti si interrompono a un certo punto. Dobbiamo essere pronti ad essere i prossimi. È una lotta, anche la Mercedes sta dando tutto", ha detto Vasseur.

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12