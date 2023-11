Vasseur: Não houve um ponto de partida mais difícil para a Ferrari

A atual temporada de Fórmula 1 está a entrar na reta final. A Ferrari está a lutar pelo segundo lugar no campeonato do mundo, mas perdeu claramente o título. O chefe de equipa Fred Vasseur faz o balanço.

O GP do Brasil foi extremamente amargo para a Ferrari. Charles Leclerc abandonou logo na primeira volta e o piloto monegasco foi obrigado a retirar-se.

O seu companheiro de equipa, Carlos Sainz, terminou apenas em sexto lugar, o que não é suficiente para as expectativas da equipa vermelha. "Estamos muito desapontados, porque podíamos ter marcado muitos pontos importantes para o campeonato, mas perdemos o Charles antes da partida devido a um problema de fiabilidade que o fez sair da pista na volta de formação. Ele teria partido da primeira linha e, além disso, sacrificámos as suas hipóteses de sprint a favor do Grande Prémio. Agora temos de investigar exatamente o que aconteceu ao carro dele", disse o Diretor da Equipa Fred Vasseur.

De acordo com Vasseur, Sainz teve dificuldades com a embraiagem no início, razão pela qual perdeu alguns lugares. "No entanto, na corrida, especialmente no primeiro turno, ele geriu muito bem os pneus e conseguiu ultrapassar os dois Mercedes, o que significa que ganhámos dois pontos em relação aos nossos rivais ao longo do fim de semana. Poderia ter sido muito mais, mas mesmo assim a batalha pelo segundo lugar ainda não está decidida", disse Vasseur.

Na classificação do campeonato, a Ferrari está 20 pontos atrás da Mercedes a duas corridas do fim. O terceiro lugar não seria apenas um revés financeiro. Para Vasseur, o segundo lugar seria, pelo menos, um pequeno sucesso.

No entanto, no fundo, era claro o que o esperava na Ferrari. No inverno, a tradicional equipa de corridas voltou a atravessar uma crise desportiva, o que levou a uma reorganização com Vasseur como novo chefe de equipa.

Vasseur veio da Alfa Romeo e, claro, sabia, pelo menos de fora, como os Reds se tinham desenvolvido. No entanto: "Nunca houve um momento mais difícil para começar na Ferrari", disse Vasseur ao Bild am Sonntag.

Havia muitos canteiros de obras. "Eu não conhecia o nível do carro e tinha muita informação para processar. Depois houve o lançamento. As expectativas em relação ao carro eram maiores do que aquilo que pusemos em pista no Bahrain. E em Jeddah foi quase pior. A segunda-feira depois de Jeddah foi difícil. Não conseguimos os resultados que esperávamos", disse Vasseur.

No entanto, a equipa nunca entrou em pânico, manteve-se calma e tentou resolver os problemas um a um, elogiou Vasseur.

Isto correu bem com algumas coisas, mas não tanto com outras. "Eu diria que fizemos progressos nas paragens nas boxes e em termos de estratégia. Há mais calma no muro das boxes. Isso correu bem e é satisfatório", disse ele.

No entanto, o desenvolvimento do carro ainda é um problema, "leva tempo, é preciso evitar a frustração. Quando se identificam os problemas, isso leva tempo. O recrutamento de especialistas também pode levar tempo. Estamos todos a dar o nosso melhor", disse Vasseur.

A Ferrari também é impulsionada pelos fãs, que são particularmente emotivos em Itália. No entanto, Vasseur não sente mais pressão por causa disso. "Eles são sempre muito positivos. Mesmo quando as coisas estão a correr mal, há sempre fãs que querem autógrafos. Eles nos apoiam, mesmo nos momentos difíceis", disse.

Quando é que os Tifosi vão poder voltar a festejar um título? É claro que a Red Bull Racing vai enfraquecer em algum momento e que a concorrência terá oportunidades que precisam ser capitalizadas. "Depois de algumas épocas, todas as sequências de vitórias são interrompidas a dada altura. Temos de estar preparados para sermos os próximos. É uma luta, a Mercedes também está a dar tudo", disse Vasseur.

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02º Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12