Alonso : le combat de Pérez est plus dur que le duel avec Schumacher

Lorsque la question de la comparaison avec un duel légendaire avec Michael Schumacher a été posée, Fernando Alonso s'en est bien sûr immédiatement souvenu.

"Oui, je m'en souviens", a déclaré Alonso après le GP du Brésil et a plaisanté en direction du pilote McLaren Lando Norris : "Quel âge avais-tu ? Cinq ans ! (il l'était vraiment à l'époque)".

Auparavant, Alonso s'était livré à un duel captivant avec Sergio Pérez, qui avait ravi les fans et dont Alonso était sorti vainqueur, ce qui lui avait valu la troisième place.

En 2005, Alonso a réussi à briser la série de victoires de la famille Schumacher, Michael et Ralf Schumacher ayant remporté les courses de 1999 à 2004 ainsi que l'édition 2006 (Ralf s'est imposé en 2001, Michael dans les autres courses).

Alonso et le champion record Schumacher se sont battus roue contre roue en 2005, Alonso au volant de la Renault ayant finalement 0,2 seconde d'avance sur Schumacher, qui a pris sa revanche en 2006. Mais c'est Alonso qui a remporté le titre de champion du monde ces deux années.

En ce qui concerne la comparaison du duel de 2023 avec celui de 2005, Alonso a déclaré : "En 2005, c'était plus facile parce qu'il n'y avait pas de DRS. Maintenant, avec le DRS, c'est un peu différent et il faut aussi aborder les choses un peu différemment. L'utilisation des pneus est également très différente de l'époque où l'on pouvait les exploiter au maximum".

Alonso poursuit : "En 2005, si vous perdez la position, c'est bye bye, vous ne pouvez pas récupérer, et ici j'ai eu une autre chance. Cela a été introduit pour offrir un peu plus de spectacle, et aujourd'hui en est un bon exemple, parce que vous vous faites dépasser à deux tours de la fin et vous avez une autre chance, surtout ici au Brésil".

Le week-end a été spectaculaire, comme toujours au Brésil, selon Alonso : "Parfois, c'est la météo qui assure ce grand spectacle, et je pense que nous avons vu des courses incroyables ce week-end. Ce circuit a quelque chose en lui qui offre toujours à la Formule 1 une occasion parfaite de briller, et c'était beau".

Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12