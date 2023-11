Alonso: la battaglia con Pérez è più dura del duello con Schumacher

Quando gli è stato chiesto di fare un confronto con il leggendario duello con Michael Schumacher, Fernando Alonso ha naturalmente ricordato subito.

"Sì, mi ricordo", ha detto Alonso dopo il GP del Brasile e ha scherzato in direzione del pilota della McLaren Lando Norris: "Quanti anni avevi? Cinque? (in realtà li aveva all'epoca)".

In precedenza, Alonso aveva dato vita a un emozionante duello con Sergio Pérez, che aveva entusiasmato i fan e dal quale Alonso era uscito vincitore, guadagnandosi il terzo posto.

Nel 2005, Alonso ha interrotto la striscia di vittorie della famiglia Schumacher, quando Michael e Ralf Schumacher avevano vinto le gare dal 1999 al 2004 e l'edizione 2006 (Ralf aveva vinto nel 2001, Michael nelle altre gare).

Alonso e il campione in carica Schumacher hanno lottato ruota a ruota nel 2005, con Alonso sulla Renault che ha chiuso con 0,2 secondi di vantaggio su Schumacher, che ha ricambiato il favore nel 2006. Tuttavia, Alonso ha vinto il titolo di campione del mondo in entrambi gli anni.

Paragonando il duello del 2023 a quello del 2005, Alonso ha detto: "Nel 2005 era più facile perché non c'era il DRS. Ora, con il DRS, è un po' diverso e bisogna affrontare le cose in modo diverso. Anche la gestione degli pneumatici è molto diversa rispetto ad allora, quando si potevano spingere al limite".

Alonso ha continuato: "Se perdi una posizione nel 2005, allora è bye bye, non puoi recuperare, mentre qui ho avuto un'altra possibilità. È stato introdotto per mettere in scena uno spettacolo leggermente migliore e oggi ne è un buon esempio, perché vieni superato a due giri dalla fine e poi hai un'altra possibilità, soprattutto qui in Brasile".

È stato un weekend spettacolare, come sempre in Brasile, ha detto Alonso: "A volte è il tempo a creare un grande spettacolo e credo che questo weekend abbiamo assistito a gare incredibili. C'è qualcosa in questa pista che dà sempre alla Formula 1 un'opportunità perfetta per brillare e questo è stato bello".

Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12