Alonso: A batalha de Pérez é mais dura do que o duelo com Schumacher

Fernando Alonso e Sergio Pérez emocionaram os fãs com seu duelo roda a roda no GP do Brasil. Alonso recordou um duelo com Michael Schumacher.

Quando questionado sobre a comparação com um lendário duelo com Michael Schumacher, Fernando Alonso naturalmente lembrou-se imediatamente.

"Sim, lembro-me", disse Alonso após o GP do Brasil e brincou com o piloto da McLaren, Lando Norris: "Quantos anos tinhas? Cinco anos? (na verdade, ele tinha na altura)".

Anteriormente, Alonso tinha travado um duelo emocionante com Sergio Pérez, que entusiasmou os fãs e do qual Alonso saiu vitorioso, o que lhe valeu o terceiro lugar.

Em 2005, Alonso quebrou a série de vitórias da família Schumacher, quando Michael e Ralf Schumacher venceram as corridas de 1999 a 2004 e a edição de 2006 (Ralf venceu em 2001, Michael nas outras corridas).

Alonso e o recordista Schumacher lutaram roda a roda em 2005, com Alonso no Renault a terminar com 0,2 segundos de vantagem sobre Schumacher, que retribuiu o favor em 2006. No entanto, Alonso ganhou os títulos de campeão mundial em ambos os anos.

Comparando o duelo de 2023 com o de 2005, Alonso disse: "Foi mais fácil em 2005 porque não havia DRS. Agora, com o DRS, é um pouco diferente e é preciso abordar as coisas de forma um pouco diferente. Lidar com os pneus também é muito diferente do que era na altura, quando se podia levar os pneus ao limite."

Alonso continuou: "Se perderes uma posição em 2005, é adeus, não podes recuperar, e aqui tive outra oportunidade. Foi introduzido para dar um show um pouco melhor e hoje é um bom exemplo disso, porque você é ultrapassado a duas voltas do fim e então você tem outra chance, especialmente aqui no Brasil."

Foi um fim de semana espetacular, como sempre no Brasil, disse Alonso: "Por vezes, é o tempo que faz este grande espetáculo e penso que vimos algumas corridas incríveis este fim de semana. Há algo nesta pista que dá sempre à Fórmula 1 uma oportunidade perfeita para brilhar e isso foi bom."

Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12