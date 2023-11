Christian Horner sobre Max Verstappen - el cantante

¡Menudo año! 20ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la temporada de GP 2023, 17ª victoria para Max Verstappen en el coche de Red Bull Racing. Por desgracia, la mayoría de los aficionados no escucharon lo que pasó después de que cayera la bandera a cuadros.

Escuchamos el habitual intercambio de palabras entre Verstappen, su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase y el director del equipo Christian Horner, pero luego el director de F1 cortó a los mensajes de radio del segundo clasificado, Lando Norris, a su equipo y a Fernando Alonso tras su magnífico pilotaje hasta el tercer puesto.

¿Y Verstappen? Le pusieron por radio la canción "Green, Green Grass of Home" del legendario Tom Jones, y Max se puso a cantarla a petición del jefe del equipo RBR, Christian Horner.

El ingeniero de carrera Lambiase intervino y dijo, seco como un hueso: "Por favor, no abandones tu trabajo hoy, Max". A lo que Verstappen rió entre dientes: "No te preocupes, creo que soy mejor en eso". (en las carreras.)



Pero, ¿de dónde salió todo el interludio?



La idea se le ocurrió a Horner en una conversación con Jos Verstappen tras la victoria de Max en Qatar. Horner: "Le dije a Jos - tal vez podríamos tocar una canción en el coche de Max, ¿qué te parece? Y pensé que Jos querría algo moderno para Max, digamos de Ed Sheeran o algo así, algo contemporáneo. Pero no, Jos dijo: "¿Por qué no pones Green Green Grass de Tom Jones, a él le gusta esa canción? Así que eso hicimos".



Pero, ¿por qué precisamente Tom Jones? Horner continúa: "Cuando Jos Verstappen fue a correr en karts con su hijo Max, Tom Jones probablemente estaba siendo retozado arriba y abajo en el coche".





Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12