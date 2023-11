Christian Horner parle de Max Verstappen - le chanteur

Quelle année ! 20e manche du championnat du monde de Formule 1 de la saison GP 2023, 17e victoire de Max Verstappen dans la voiture de course de Red Bull Racing. Malheureusement, la plupart des fans n'ont pas entendu ce qui s'est passé après la chute du drapeau à damier.

Nous avons entendu l'échange habituel entre Verstappen, son ingénieur de course Gianpiero Lambiase et le directeur de l'équipe Christian Horner, mais la régie de la F1 a ensuite coupé court aux messages radio de Lando Norris, deuxième, avec son équipe, ainsi qu'à ceux de Fernando Alonso après sa magnifique course vers la troisième place.

Et Verstappen ? Il a reçu par radio la chanson "Green, Green Grass of Home" du légendaire Tom Jones - à laquelle Max s'est rapidement mis à chanter à la demande du chef de l'équipe RBR Christian Horner !

L'ingénieur de course Lambiase est intervenu et a dit, sec comme un os : "S'il te plaît, n'abandonne pas ton travail aujourd'hui, Max". Ce à quoi Verstappen a gloussé : "Ne t'inquiète pas, je pense que je suis meilleur à ça". (au volant d'une voiture de course).



Mais d'où vient toute cette intervention ?



L'idée est venue à Horner lors d'une conversation avec Jos Verstappen après le titre de Max au Qatar. Horner : "J'ai dit à Jos - peut-être qu'on pourrait mettre une chanson dans la voiture de Max, qu'en penses-tu ? Et je pensais que Jos souhaiterait peut-être quelque chose de moderne pour Max, disons d'Ed Sheeran ou autre, quelque chose de contemporain. Mais non, Jos a dit : 'Joue donc Green Green Grass de Tom Jones, il aime cette chanson'. Alors nous l'avons fait".



Mais pourquoi justement Tom Jones ? Horner poursuit : "Lorsque Jos Verstappen emmenait son fils Max à des courses de karting, Tom Jones devait être diffusé en boucle dans la voiture".





Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12