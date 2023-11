Christian Horner su Max Verstappen - il cantante

Che anno! Ventesima prova del Campionato mondiale di Formula 1 della stagione 2023, diciassettesima vittoria per Max Verstappen sulla Red Bull Racing. Purtroppo, la maggior parte degli appassionati non ha sentito cosa è successo dopo la bandiera a scacchi.

Abbiamo sentito il consueto scambio di parole tra Verstappen, il suo ingegnere di gara Gianpiero Lambiase e il team principal Christian Horner, ma poi la regia di F1 ha tagliato sui messaggi radio di Lando Norris, secondo classificato, al suo team e a Fernando Alonso dopo la sua magnifica guida fino al terzo posto.

E Verstappen? Gli è stata trasmessa via radio la canzone "Green, Green Grass of Home" del leggendario Tom Jones, che Max ha prontamente iniziato a cantare su richiesta del boss del team RBR Christian Horner!

L'ingegnere di gara Lambiase è intervenuto e ha detto, secco come un osso: "Per favore, non rinunciare al tuo lavoro oggi, Max". Al che Verstappen ha risposto ridacchiando: "Non preoccuparti, credo di essere più bravo in questo". (nelle corse).



Ma da dove è nato l'intero intermezzo?



L'idea è venuta a Horner durante una conversazione con Jos Verstappen dopo la vittoria del titolo di Max in Qatar. Horner: "Ho detto a Jos che forse potremmo suonare una canzone nella macchina di Max, che ne pensi? Ho pensato che Jos volesse qualcosa di moderno per Max, ad esempio Ed Sheeran o qualcosa del genere, qualcosa di contemporaneo. Ma no, Jos ha detto: "Perché non suonate Green Green Grass di Tom Jones, gli piace quella canzone". Così abbiamo fatto così".



Ma perché proprio Tom Jones? Horner continua: "Quando Jos Verstappen è andato a correre in kart con suo figlio Max, probabilmente Tom Jones stava facendo su e giù in macchina".





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12