Christian Horner sobre Max Verstappen - o cantor

O holandês Max Verstappen conquistou a sua 52ª vitória no GP do Brasil, a 17ª da época. O que aconteceu depois da bandeira axadrezada deixou alguns na Red Bull Racing perplexos.

Que ano! 20ª ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da época de 2023, 17ª vitória de Max Verstappen no carro da Red Bull Racing. Infelizmente, a maioria dos fãs não ouviu o que aconteceu depois da bandeira axadrezada cair.

Ouvimos a habitual troca de palavras entre Verstappen, o seu engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase e o chefe de equipa Christian Horner, mas depois o diretor da F1 passou para as mensagens de rádio de Lando Norris, segundo classificado, para a sua equipa e para Fernando Alonso, depois da sua magnífica corrida até ao terceiro lugar.

E Verstappen? Foi-lhe tocada a canção "Green, Green Grass of Home", do lendário Tom Jones, pelo rádio - e Max começou imediatamente a cantar, a pedido do chefe de equipa da RBR, Christian Horner!

O engenheiro de corrida Lambiase interveio e disse, seco como um osso: "Por favor, não desistas do teu trabalho hoje, Max". Ao que Verstappen riu: "Não te preocupes, acho que sou melhor nisso". (nas corridas.)



Mas de onde veio todo esse interlúdio?



A ideia surgiu a Horner numa conversa com Jos Verstappen após a vitória de Max no Qatar. Horner: "Eu disse ao Jos - talvez pudéssemos tocar uma música no carro do Max, o que achas? E pensei que o Jos poderia querer algo moderno para o Max, por exemplo, Ed Sheeran ou algo do género, algo contemporâneo. Mas não, o Jos disse: "Porque não pões a tocar Green Green Grass do Tom Jones, ele gosta dessa canção". E foi isso que fizemos".



Mas porquê Tom Jones de entre todas as pessoas? Horner continua: "Quando Jos Verstappen foi correr de kart com o seu filho Max, Tom Jones estava provavelmente a ser tocado no carro".





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12