Indignación entre los aficionados al GP: extraña aparición VIP en Brasil

En los últimos años, los comentaristas de televisión, como el veterano piloto de Fórmula 1 Martin Brundle, lo han pasado mal a veces con los invitados de honor de los Grandes Premios. Alguna que otra "persona muy importante" se pasea por la parrilla de salida, pero no es posible una entrevista, o se produce una conversación muy extraña.

En el actual auge de la Fórmula 1, el Director General de la F1, Stefano Domenicali, quiere cambiar eso. Estrellas mundiales como Tom Cruise, Shakira, 'Spiderman' Tom Holland, Will Smith, Shaquille O'Neal, Vin Diesel y Tom Brady deberían decir algunas frases, y ya no debería ocurrir que los guardaespaldas aparten bruscamente a Brundle y sus colegas, como ocurrió en Austin en 2021 cuando el séquito del rapero Megan Thee Stallion casi llega a las manos con Brundle. O cuando la estrella del tenis Serena Williams desairó fríamente al pobre Martin.



También es inolvidable el embarazoso encuentro entre Brundle y Cara Delevingne en Silverstone.

El último capítulo de las extrañas entrevistas (o intentos de entrevistas) de Brundle: se encontró con el músico tejano Machine Gun Kelly (en realidad Colson Baker) en la parrilla de salida de Interlagos/Brasil.

Cuando Brundle saludó al estadounidense en la parrilla, Kelly le dijo: "No tengo ni idea de lo que acabas de decir, pero gracias".

Brundle quiso entonces saber cómo iba la carrera de Kelly en ese momento. En lugar de eso, el músico empezó a mordisquear uno de los pins de Brundle, una amapola roja que se lleva como símbolo de recuerdo de los tiempos de guerra o de esperanza en la paz. "Eso es una amapola", dijo Martin. - "¿Qué dices?", le respondió Kelly.



Entonces Brundle quiso saber de nuevo qué pasaba con la carrera. Kelly, que parecía distraído y angustiado, miró en otra dirección, murmuró algo incomprensible al principio y luego dijo: "No estoy pensando en mi carrera".



Brundle lo intenta de nuevo: "¿Qué piensas de nuestro negocio, la Fórmula 1?". Kelly, más alerta esta vez: "Fabuloso. La vida está en juego. Es emocionante. Estuve en el estudio la semana pasada y Lewis Hamilton estaba en el otro estudio. Estuvo bien".



"Me alegro de verte", dijo Brundle, que ahora quiere encontrar a otros invitados de F1. Pero la conversación aún no había terminado. Porque Kelly volvió a preguntar: "¿Y qué piensas de mi negocio?". Brundle: "Nos encanta, porque siempre hay grandes sinergias entre la música y el automovilismo, de alguna manera".



Kelly pidió entonces a Brundle que tocara la guitarra de aire. Martin declinó, irritado, y admitió que no había recibido más que unas pocas clases de piano. Kelly sugirió una banda aérea, él, Kelly a la guitarra, él, Martin al piano aéreo. Brundle no creía que el público quisiera ver eso: "Er, tenemos millones ahí fuera, tenemos que seguir adelante".



Kelly, inafectado: "Dame las llaves, necesito llaves." (Ahora tocando la guitarra de aire.)



Cuando Brundle no se unió, Kelly le hizo un gesto con el pulgar hacia abajo y se marchó. Martin: "De alguna manera no creo que vaya a recibir una tarjeta de Navidad de él".



El vídeo de Brundle con Kelly se hizo viral.



Las reacciones de los fans fueron feroces: de la diversión a la indignación, pasando por la burla. A la mayoría el músico les pareció cuanto menos excéntrico, por decirlo educadamente, y destacaron el extraño ambiente que se respiraba entre los dos hombres.



Machine Gun Kelly no se quedó de brazos cruzados. Habló en X (antes Twitter): "¿Por qué van a ser malas mis vibraciones? ¿Porque alguien me ponga un micrófono en la cara y me obligue de facto a hacer una entrevista mientras intento disfrutar de un evento? ¿Porque los motores estaban tan altos que no podía oírle?".



Pequeña interjección: no había motores de Fórmula 1 en marcha en ese momento.



Kelly entonces: "Me ganó la ansiedad, odio estar en público".



Quizá por eso abandonó la pista después de la mitad de la distancia del GP.





Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12