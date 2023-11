Les fans du GP indignés : une apparition VIP bizarre au Brésil

Ces dernières années, les spécialistes de la télévision comme Martin Brundle, pilote de Formule 1 de longue date, ont parfois eu du mal avec les invités d'honneur des Grands Prix. L'une ou l'autre "Very Important Person" se promène sur la grille de départ, mais il n'est pas question de l'interviewer, ou alors il en résulte une conversation très étrange.

Dans le boom actuel de la Formule 1, le directeur général de la F1 Stefano Domenicali veut changer cela. Des stars mondiales comme Tom Cruise, Shakira, "Spiderman" Tom Holland, Will Smith, Shaquille O'Neal, Vin Diesel ou Tom Brady doivent s'il vous plaît dire quelques phrases, il ne doit plus arriver que des gardes du corps écartent Brundle et ses collègues sans ménagement, comme en 2021 à Austin, lorsque l'entourage de la rappeuse Megan Thee Stallion en était presque venu aux mains avec Brundle. Ou lorsque la star du tennis Serena Williams a froidement éconduit le pauvre Martin.



On n'oubliera pas non plus la rencontre embarrassante entre Brundle et Cara Delevingne à Silverstone.

Dernier chapitre en date des interviews (ou tentatives d'interview) bizarres de Brundle : il a rencontré le musicien texan Machine Gun Kelly (de son vrai nom Colson Baker) sur la grille de départ d'Interlagos, au Brésil.

Lorsque Brundle a salué l'Américain sur la grille de départ, Kelly lui a dit : "Je n'ai aucune idée de ce que tu viens de dire, mais merci".

Brundle a ensuite voulu savoir comment se déroulait actuellement la carrière de Kelly. Au lieu de cela, le musicien s'est mis à tripoter un pin's de Brundle, un coquelicot rouge porté en signe de souvenir de temps de guerre ou d'espoir de paix. "C'est un coquelicot", dit Martin. - "Qu'est-ce que tu en dis ?" a demandé Kelly en retour.



Puis Brundle voulut à nouveau savoir ce qu'il en était de sa carrière. Kelly, qui semblait distrait et perturbé, regarda dans l'autre direction, marmonna d'abord des choses incompréhensibles, puis dit : "Je ne pense pas à ma carrière".



Nouvelle tentative de Brundle : "Que pensez-vous de notre activité, la Formule 1 ?" Kelly, plus alerte cette fois : "Fabuleux. La vie est en jeu. C'est passionnant. J'étais dans le studio la semaine dernière, et Lewis Hamilton était dans l'autre studio. C'était sympa".



"Ravi de vous voir", a dit Brundle, qui veut maintenant chercher d'autres invités F1. Mais la conversation n'était pas encore tout à fait terminée. Car Kelly lui a demandé en retour : "Et que penses-tu de mon entreprise ?" Brundle : "Nous adorons ça, parce qu'il y a toujours de grandes synergies entre la musique et le sport automobile, d'une certaine manière".



Dans la foulée, Kelly a demandé à Brundle de jouer de l'air guitar. Martin a refusé, irrité, et a admis qu'il n'avait pas pu aller au-delà de quelques leçons de piano. Kelly a suggéré un air band, lui, Kelly à la guitare, lui, Martin au piano aérien. Brundle ne pensait pas que les spectateurs voudraient voir ça : "Euh, nous avons des millions dehors, nous devons continuer".



Kelly, impassible : "Donne-moi les touches, j'ai besoin de touches". (Jouant maintenant de la guitare aérienne).



Comme Brundle ne le suivait pas, Kelly lui a donné un coup de pouce vers le bas et s'est éloigné. Martin : "Quelque chose me dit que je ne recevrai pas de carte de Noël de sa part".



La vidéo de Brundle avec Kelly est devenue virale.



Les réactions des fans ont été vives, allant de l'amusement à la moquerie en passant par l'indignation. La plupart d'entre eux ont trouvé le musicien au moins excentrique, pour rester poli, et ont constaté l'ambiance étrange qui régnait entre les deux hommes.



Machine Gun Kelly ne s'est pas laissé faire. Il s'est exprimé ainsi sur X (anciennement Twitter) : "Pourquoi mes vibrations seraient-elles mauvaises ? Parce que quelqu'un m'a mis un micro dans la figure et m'a forcé de facto à faire une interview alors que j'essayais simplement de profiter d'un événement ? Parce que les moteurs étaient si bruyants que je ne pouvais pas l'entendre" ?



Petite remarque intermédiaire : aucun moteur de Formule 1 ne tournait à ce moment-là.



Kelly ensuite : "Mon anxiété a gagné, je déteste être en public".



C'est peut-être pour cette raison qu'il a ensuite quitté le circuit à mi-parcours du GP.





Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12