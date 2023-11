Tifosi del GP indignati: bizzarra apparizione di un VIP in Brasile

Negli ultimi anni, opinionisti televisivi come Martin Brundle, pilota di Formula 1 di lunga data, hanno talvolta avuto difficoltà con gli ospiti d'onore dei Gran Premi. L'uno o l'altro "Very Important Person" passeggia sulla griglia di partenza, ma non è possibile rilasciare un'intervista, oppure ne deriva una conversazione molto strana.

Nell'attuale boom della Formula 1, l'amministratore delegato Stefano Domenicali vuole cambiare questa situazione. Star mondiali come Tom Cruise, Shakira, "Spiderman" Tom Holland, Will Smith, Shaquille O'Neal, Vin Diesel e Tom Brady dovrebbero per favore dire qualche frase, e non dovrebbe più accadere che le guardie del corpo spingano maleducatamente Brundle e i colleghi da parte, come è successo ad Austin nel 2021 quando l'entourage della rapper Megan Thee Stallion è quasi venuto alle mani con Brundle. O quando la star del tennis Serena Williams ha respinto freddamente il povero Martin.



Indimenticabile anche l'imbarazzante incontro tra Brundle e Cara Delevingne a Silverstone.

L'ultimo capitolo delle bizzarre interviste (o tentate interviste) di Brundle: ha incontrato il musicista texano Machine Gun Kelly (in realtà Colson Baker) sulla griglia di partenza di Interlagos/Brasile.

Quando Brundle ha salutato l'americano sulla griglia di partenza, Kelly ha detto: "Non ho idea di quello che hai appena detto, ma grazie".

Brundle ha poi voluto sapere come stesse andando la carriera di Kelly al momento. Invece, il musicista ha iniziato a sgranocchiare una delle spille di Brundle, un papavero rosso indossato come simbolo di ricordo dei tempi di guerra o di speranza di pace. "Questo è un papavero", disse Martin. - "Che ne dici?", chiese Kelly.



Poi Brundle volle sapere di nuovo cosa stava succedendo alla carriera. Kelly, che sembrava distratto e sconvolto, guardò nella direzione opposta, borbottò qualcosa di incomprensibile e poi disse: "Non sto pensando alla mia carriera".



Brundle ci riprova: "Cosa pensa del nostro business, la Formula 1?". Kelly, questa volta più attento: "Favoloso. La vita è in gioco. È emozionante. La settimana scorsa ero in studio e Lewis Hamilton era nell'altro studio. È stato bello".



"È stato bello vederti", ha detto Brundle, che ora vuole trovare altri ospiti di F1. Ma la conversazione non era ancora finita. Perché Kelly ha chiesto di nuovo: "E cosa ne pensate della mia attività?". Brundle: "Ci piace, perché ci sono sempre grandi sinergie tra la musica e il motorsport, in qualche modo".



Kelly ha poi chiesto a Brundle di suonare l'air guitar. Martin ha rifiutato, irritato, e ha ammesso di non aver preso più di qualche lezione di pianoforte. Kelly ha proposto di formare una band aerea: lui, Kelly alla chitarra, lui, Martin al piano. Brundle non credeva che il pubblico volesse vedere una cosa del genere: "Abbiamo milioni di persone là fuori, dobbiamo andare avanti".



Kelly, impassibile: "Dammi le chiavi, mi servono le chiavi". (Ora suona l'air guitar).



Quando Brundle non si è unito a lui, Kelly gli ha dato un pollice in giù e se n'è andato. Martin: "Non credo che riceverò una cartolina di Natale da lui".



Il video di Brundle con Kelly è diventato virale.



Le reazioni dei fan sono state molto forti: dal divertimento all'indignazione, fino alla derisione. La maggior parte ha trovato il musicista quantomeno eccentrico, per dirla in modo gentile, e ha notato la strana atmosfera tra i due uomini.



Machine Gun Kelly non ha preso sottogamba la cosa. Si è espresso su X (ex Twitter): "Perché le mie vibrazioni dovrebbero essere negative? Perché qualcuno mi sta sbattendo un microfono in faccia e di fatto mi costringe a fare un'intervista mentre sto solo cercando di godermi un evento? Perché i motori erano così forti che non riuscivo a sentirlo?".



Piccola interiezione: in quel momento non c'erano motori di Formula 1 in funzione.



Kelly ha poi aggiunto: "La mia ansia ha vinto, odio stare in pubblico".



Forse è per questo che ha lasciato la pista dopo la metà del GP.





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12