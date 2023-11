Fãs do GP indignados: bizarra aparição VIP no Brasil

Nos últimos anos, os especialistas da televisão, como o piloto de longa data de Fórmula 1 Martin Brundle, têm por vezes tido dificuldades com os convidados de honra nos Grandes Prémios. Uma ou outra "Pessoa Muito Importante" passeia pela grelha de partida, mas não é possível uma entrevista, ou então segue-se uma conversa muito estranha.

No atual boom da Fórmula 1, o Diretor-Geral da F1, Stefano Domenicali, quer mudar isso. Estrelas mundiais como Tom Cruise, Shakira, Tom Holland, Will Smith, Shaquille O'Neal, Vin Diesel e Tom Brady devem fazer o favor de dizer algumas frases, e não deve mais acontecer que guarda-costas empurrem Brundle e colegas para o lado, como aconteceu em Austin em 2021, quando a comitiva do rapper Megan Thee Stallion quase se desentendeu com Brundle. Ou quando a estrela do ténis Serena Williams rejeitou friamente o pobre Martin.



O embaraçoso encontro entre Brundle e Cara Delevingne em Silverstone também é inesquecível.

O último capítulo das entrevistas (ou tentativas de entrevista) bizarras de Brundle: ele conheceu o músico texano Machine Gun Kelly (na verdade, Colson Baker) na grelha de partida em Interlagos/Brasil.

Quando Brundle cumprimentou o americano na grelha, Kelly disse: "Não faço ideia do que acabou de dizer, mas obrigado".

Brundle quis então saber como estava a correr a carreira de Kelly neste momento. Em vez disso, o músico começou a mordiscar um dos alfinetes de Brundle, uma papoila vermelha usada como símbolo de recordação dos tempos de guerra ou de esperança na paz. "Isso é uma papoila", disse Martin. - O que é que tu dizes?", respondeu Kelly.



Depois, Brundle quis saber novamente o que se estava a passar com a carreira. Kelly, que parecia distraído e perturbado, olhou na outra direção, murmurou algo incompreensível no início e depois disse: "Não estou a pensar na minha carreira".



Brundle tenta novamente: "O que é que pensa do nosso negócio, a Fórmula 1?" Kelly, mais alerta desta vez: "Fabuloso. A vida está em jogo. É emocionante. Eu estava no estúdio na semana passada e o Lewis Hamilton estava no outro estúdio. Foi giro".



"Foi bom ver-te", disse Brundle, que agora quer encontrar outros convidados para a F1. Mas a conversa ainda não tinha terminado. Porque Kelly perguntou de volta: "E o que você acha do meu negócio?" Brundle: "Adoramos, porque há sempre grandes sinergias entre a música e os desportos motorizados, de alguma forma".



Kelly pediu então a Brundle para tocar air guitar. Martin recusou, irritado, e admitiu que não tinha tido mais do que algumas aulas de piano. Kelly sugeriu uma banda aérea, ele, Kelly na guitarra, ele, Martin no piano aéreo. Brundle não achou que o público quisesse ver isso: "Er, temos milhões lá fora, temos de seguir em frente".



Kelly, sem ser afetado: "Dêem-me as chaves, preciso de chaves." (Agora a tocar guitarra de ar).



Quando Brundle não se juntou a ele, Kelly fez-lhe um sinal de positivo e foi-se embora. Martin: "De alguma forma, acho que não vou receber um postal de Natal dele".



O vídeo de Brundle com Kelly tornou-se viral.



As reacções dos fãs foram ferozes - desde o divertimento à indignação e ao escárnio. A maioria achou o músico, no mínimo, excêntrico, para o dizer de forma educada, e notou a atmosfera estranha entre os dois homens.



Machine Gun Kelly não se deixou abater. Falou no X (antigo Twitter): "Porque é que as minhas vibrações têm de ser más? Porque alguém me está a enfiar um microfone na cara e a obrigar-me a dar uma entrevista quando estou apenas a tentar desfrutar de um evento? Porque os motores estavam tão altos que não o consegui ouvir?"



Pequena interjeição: não havia motores de Fórmula 1 a funcionar na altura.



Kelly disse então: "A minha ansiedade venceu, odeio estar em público".



Talvez por isso tenha abandonado a pista de corrida após metade da distância do GP.





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12