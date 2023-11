Ralf Schumacher : le visage de Hülkenberg en dit long

Même lors du 201e Grand Prix, Nico Hülkenberg n'a pas réussi à marquer de points au championnat du monde : l'Allemand de 36 ans n'a pas marqué de points en Formule 1 depuis l'Australie, c'est-à-dire depuis plus de sept mois, généralement toujours pour la même raison - après une bonne, voire une excellente performance en qualifications, Hülki recule place après place en course en raison de l'usure importante des pneus de la voiture de course de la haine.

Ralf Schumacher (48 ans), sextuple vainqueur de GP et aujourd'hui expert en Formule 1 chez nos collègues de Sky, déclare dans son analyse post-Grand Prix de São Paulo : "Nico a profité de quelques abandons, mais au final, il n'a pas pu faire mieux que 12e. La mise à jour Haas ne semble pas fonctionner, l'usure des pneus est incroyablement élevée. Haas a donné à Hülkenberg la chance de revenir en Formule 1. C'est pourquoi je trouve juste et correct qu'il soit également resté chez Haas".

"Mais Hülkenberg réalise aussi que, malgré tout ce qu'ils font, Haas est dans l'impasse avec l'ensemble de la construction. Haas n'est probablement plus à la hauteur pour pouvoir participer à la Formule 1 actuelle. C'est dommage pour Hülkenberg. On a un peu le sentiment qu'il est ouvert et honnête par rapport à la situation, mais peut-être aussi qu'il espère s'en sortir d'une manière ou d'une autre".

Schumacher, 180 participations à des GP et quatrième au championnat du monde en 2001 et 2002, poursuit : "Les déclarations de Nico et son visage en disent long. Je le comprends, car il n'a pas non plus toute sa vie devant lui. Il peut encore le faire. Il a vécu 200 Grand Prix et n'est même pas encore monté sur le podium. Il est donc évident qu'il commence à s'impatienter".

"Chez Haas, il faudrait maintenant investir beaucoup d'argent. Une option serait que Gene Haas vende l'équipe. Le rêve d'acheter des choses ici et là et de les assembler ensuite est difficile à réaliser en solo. Pour moi, il est clair que Haas a besoin d'un partenaire de développement si les choses continuent ainsi".





Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12