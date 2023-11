Ralf Schumacher: il volto di Hülkenberg parla chiaro

Anche Nico Hülkenberg non è riuscito a conquistare punti nel 201° Gran Premio: il 36enne tedesco non finisce a punti in Formula 1 dall'Australia, cioè da più di sette mesi, sempre per lo stesso motivo: dopo una prestazione da buona a eccezionale in qualifica, Hülki scivola indietro di posizione in posizione nelle gare a causa dell'elevata usura degli pneumatici della vettura da corsa Hass.

Ralf Schumacher (48), sei volte vincitore di un GP e oggi opinionista di Formula 1 per i nostri colleghi di Sky, dice nella sua recensione del Gran Premio di San Paolo: "Nico ha beneficiato di alcuni ritiri, ma alla fine non ha potuto fare meglio del 12° posto". L'aggiornamento della Haas non sembra funzionare, l'usura degli pneumatici è incredibilmente alta. La Haas ha dato a Hülkenberg la possibilità di rientrare in Formula 1. Per questo penso che sia giusto e corretto che rimanga con la Haas".

"Ma Hülkenberg si rende anche conto che la Haas si trova in una situazione di stallo con l'intera struttura, qualunque cosa faccia. Probabilmente la Haas non è più al passo con i tempi per poter competere a metà nella Formula 1 attuale. È un peccato per Hülkenberg. Si ha la sensazione che stia affrontando la situazione in modo aperto e onesto, ma forse spera anche di poterne uscire in qualche modo".

Schumacher, 180 volte partecipante a un GP e quarto nel Campionato del Mondo 2001 e 2002, ha continuato: "Le dichiarazioni di Nico e il suo volto parlano chiaro. Lo capisco, perché non gli resta l'eternità. Può ancora farcela. Ha disputato 200 Gran Premi e non è ancora salito sul podio. Quindi è chiaro che sta diventando impaziente".

"Ora bisognerebbe spendere un sacco di soldi alla Haas. Una possibilità sarebbe che Gene Haas vendesse la squadra. Il sogno di comprare qualcosa qua e là e poi metterlo insieme è difficile da realizzare da soli. Per me è chiaro che Haas ha bisogno di un partner per lo sviluppo se le cose continuano così".





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12