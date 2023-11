Ralf Schumacher: A cara de Hülkenberg diz tudo

Nico Hülkenberg também não conseguiu marcar nenhum ponto no 201º Grande Prémio: O alemão de 36 anos não termina nos pontos na Fórmula 1 desde a Austrália, ou seja, há mais de sete meses, geralmente pela mesma razão - depois de um desempenho bom ou excelente na qualificação, Hülki desce lugar a lugar nas corridas devido ao elevado desgaste dos pneus no carro de corrida Hass.

Ralf Schumacher (48), seis vezes vencedor de GPs e hoje analista de Fórmula 1 para os nossos colegas da Sky, diz na sua análise do Grande Prémio de São Paulo: "Nico beneficiou de algumas desistências, mas no final não conseguiu melhor do que o 12º lugar. A atualização da Haas não parece estar a funcionar, o desgaste dos pneus é incrivelmente elevado. A Haas deu a Hülkenberg a oportunidade de voltar à Fórmula 1. É por isso que acho justo e correto que ele fique com a Haas".

"Mas Hülkenberg também percebe que a Haas está num impasse com toda a construção, não importa o que eles façam. A Haas provavelmente já não está actualizada para poder competir a meio caminho na atual Fórmula 1. É uma pena para Hülkenberg. Temos a sensação de que ele está a lidar com a situação de forma aberta e honesta, mas talvez também tenha esperanças de que, de alguma forma, consiga sair dela."

Schumacher, 180 vezes participante num GP e quarto nos Campeonatos do Mundo de 2001 e 2002, continuou: "As declarações de Nico e o seu rosto dizem tudo. Eu entendo-o, porque ele não tem uma eternidade. Ele ainda pode fazer isso. Fez 200 Grandes Prémios e ainda nem sequer subiu ao pódio. Portanto, é evidente que está a ficar impaciente".

"Muito dinheiro teria de ser gasto na Haas agora. Uma opção seria Gene Haas vender a equipa. O sonho de comprar algo aqui e ali e depois remendá-lo é difícil por si só. É claro para mim que a Haas precisa de um parceiro de desenvolvimento se as coisas continuarem assim."





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12