Daniel Ricciardo monta en cólera: "¡Malditas reglas de mierda!"

Es uno de los grandes favoritos en el paddock de la Fórmula 1: los aficionados a los Grandes Premios adoran al australiano Daniel Ricciardo por su carácter alegre y su ingenio rápido. Pero también hay momentos en los que el 237 veces participante en GP pierde la sonrisa. Como en Brasil.

El piloto de AlfaTauri explotó literalmente por radio: "Podría explicar ahora por qué estas reglas son una puta mierda, pero todos las conocemos".

Uy, ¿qué fue lo que sacó de quicio al habitualmente bonachón medallista de bronce en los Mundiales de 2014 y 2016?

Sucedió lo siguiente durante el Gran Premio de São Paulo: Poco después de la salida, los coches de Alex Albon, Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg entraron en contacto. Albon y Magnussen quedaron fuera inmediatamente, mientras que el bólido Haas de Hülkenberg fue reparado. La carrera tuvo que ser cancelada.



Los coches de Daniel Ricciardo (AlphaTauri) y Oscar Piastri (McLaren) también resultaron dañados en el tumulto, los bajos y la suspensión de Piastri, el alerón trasero y el revestimiento de los frenos de Ricciardo. La interrupción de la carrera dio a estos dos equipos la oportunidad de reparar los coches de Daniel y Oscar. Pero las reglas de la FIA dicen: El coche que tenga que ser reparado durante la interrupción debe salir después desde el pit lane.



Pero cuando los pilotos se pusieron en marcha con una segunda salida en parado, Piastri y Ricciardo, que habían salido desde el pit lane, aparecieron con una vuelta de retraso. ¿Por qué?



Mientras Piastri y Ricciardo llevaban sus maltrechos coches a boxes, los participantes volvieron a cruzar la línea de meta bajo bandera amarilla y el director de carrera, Niels Wittich, no tuvo más remedio que abandonar la carrera. Por lo tanto, Oscar y Daniel una vuelta por detrás.



Daniel tras la carrera del WRC: "Estaba muy enfadado porque mis chicos se dejaron la piel para reparar el coche a tiempo. Pero las reglas aquí no son lógicas. No puede estar bien que Oscar y yo volvamos al Gran Premio y tengamos una vuelta menos".



Ricciardo continuó: "Piastri y yo hemos sido víctimas de un reglamento mal concebido. Hoy hemos sido él y yo. Pero imagina la confusión si ocho o diez coches tuvieran que ser reparados. Esta regla es una basura y debería ser examinada. En cualquier caso, nos han arruinado el día".





Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12