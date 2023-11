Daniel Ricciardo s'emporte : "Maudites règles de merde" !

Il est l'une des grandes figures sympathiques du paddock de la Formule 1 : les fans de GP aiment l'Australien Daniel Ricciardo pour son humeur ensoleillée et son sens de la répartie. Mais il y a aussi des moments où le 237e participant au GP n'a plus envie de rire. Comme au Brésil.

Le pilote AlphaTauri a littéralement explosé à la radio : "Je pourrais expliquer pourquoi ce sont des règles de merde maudites, mais nous les connaissons tous".

Oups, qu'est-ce qui a mis le troisième du championnat du monde 2014 et 2016, généralement si bien disposé, dans une telle colère ?

Voici ce qui s'est passé dans le cadre du Grand Prix de São Paulo : Peu après le départ, les voitures d'Alex Albon, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg se sont touchées. Albon et Magnussen sont immédiatement sortis, la voiture de course Haas de Hülkenberg a pu être réparée. La course a dû être interrompue.



Dans la cohue, les voitures de Daniel Ricciardo (AlphaTauri) et Oscar Piastri (McLaren) ont également été touchées, le soubassement et la suspension pour Piastri, l'aileron arrière et le revêtement de frein pour Ricciardo. L'interruption de la course a permis à ces deux équipes de remettre en état les voitures de Daniel et Oscar. Mais le règlement de la FIA stipule que : Celui dont la voiture doit être réparée pendant la pause doit ensuite repartir de la voie des stands.



Mais lorsque le peloton a repris la route avec un deuxième départ arrêté, Piastri et Ricciardo, partis de la voie des stands, sont apparus - un tour en arrière. Pourquoi ?



Alors que Piastri et Ricciardo avaient ramené leurs voitures en difficulté au stand, le peloton a franchi une nouvelle fois la ligne d'arrivée sous le feu jaune avant que le directeur de course Niels Wittich n'ait d'autre choix que d'arrêter la course. Oscar et Daniel sont donc revenus un tour en arrière.



Daniel après la course WM : "J'étais tellement en colère parce que mes gars se sont démenés pour réparer la voiture à temps. Mais ici, les règles ne sont tout simplement pas logiques. Il n'est pas possible qu'Oscar et moi retournions au Grand Prix et que nous soyons immédiatement pénalisés d'un tour".



Ricciardo poursuit : "Piastri et moi avons été victimes d'un règlement qui n'a pas été pensé. Aujourd'hui, c'est lui et moi qui avons été touchés. Mais imaginez le désordre si huit ou dix voitures devaient être réparées. Ce règlement est une aberration et devrait être remis en question. En tout cas, notre journée a été gâchée".





Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12