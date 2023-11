Daniel Ricciardo si infuria: "Regole del cazzo!".

È uno dei grandi favoriti nel paddock della Formula 1: i fan dei GP amano l'australiano Daniel Ricciardo per il suo carattere solare e la sua prontezza di spirito. Ma ci sono anche momenti in cui il 237 volte partecipante al GP perde il sorriso. Come in Brasile.

Il pilota di AlphaTauri è letteralmente esploso alla radio: "Potrei spiegare ora perché queste regole sono una merda, ma le conosciamo tutti".

Ops, cos'è che ha fatto agitare così tanto il solitamente bonario bronzo del Campionato del Mondo 2014 e 2016?

Durante il Gran Premio di San Paolo è accaduto quanto segue: Poco dopo la partenza, le auto di Alex Albon, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg sono entrate in contatto. Albon e Magnussen sono usciti immediatamente di scena, mentre l'auto Haas di Hülkenberg è stata riparata. La gara è stata annullata.



Anche le vetture di Daniel Ricciardo (AlphaTauri) e Oscar Piastri (McLaren) sono state danneggiate nel trambusto, il sottoscocca e le sospensioni di Piastri, l'ala posteriore e i pannelli dei freni di Ricciardo. L'interruzione della gara ha dato ai due team la possibilità di riparare le auto di Daniel e Oscar. Ma le regole della FIA stabiliscono che: 'La vettura che deve essere riparata durante l'interruzione deve ripartire dalla corsia dei box'.



Ma quando il gruppo è ripartito con una seconda partenza da fermo, Piastri e Ricciardo, che erano partiti dalla corsia dei box, si sono presentati con un giro in meno. Perché?



Mentre Piastri e Ricciardo portavano le loro auto malconce ai box, il gruppo ha tagliato nuovamente il traguardo in regime di giallo, prima che il direttore di gara Niels Wittich non avesse altra scelta che abbandonare la gara. Quindi Oscar e Daniel hanno perso un giro.



Daniel dopo la gara WRC: "Ero molto arrabbiato perché i miei ragazzi hanno lavorato fino all'osso per riparare l'auto in tempo. Ma le regole qui non sono affatto logiche. Non può essere giusto che io e Oscar torniamo al Gran Premio e prendiamo un giro di distacco".



Ricciardo ha continuato: "Io e Piastri siamo stati vittime di regolamenti mal concepiti. Oggi è toccato a lui e a me. Ma immaginate la confusione se otto o dieci vetture dovessero essere riparate. Questa regola è un sacco di spazzatura e dovrebbe essere esaminata. In ogni caso, la nostra giornata è stata rovinata".





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12