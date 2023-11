Daniel Ricciardo enfurece-se: "Regras de merda!"

Ele é um dos grandes favoritos no paddock da Fórmula 1: os fãs de GP adoram o australiano Daniel Ricciardo pela sua disposição solarenga e humor rápido. Mas também há momentos em que o 237 vezes participante de GPs perde o sorriso. Como no Brasil.

O piloto da AlphaTauri literalmente explodiu no rádio: "Eu poderia explicar agora por que essas regras são uma merda, mas todos nós as conhecemos".

Oops, o que é que levou o habitualmente bem-humorado medalhista de bronze do Campeonato do Mundo de 2014 e 2016 a ficar tão irritado?

Durante o Grande Prémio de São Paulo, aconteceu o seguinte: Pouco depois da largada, os carros de Alex Albon, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg entraram em contacto. Albon e Magnussen foram imediatamente eliminados, enquanto o carro de corrida Haas de Hülkenberg foi reparado. A corrida teve de ser cancelada.



Os carros de Daniel Ricciardo (AlphaTauri) e Oscar Piastri (McLaren) também ficaram danificados na confusão, a parte inferior da carroçaria e a suspensão de Piastri, a asa traseira de Ricciardo e o revestimento dos travões. A interrupção da corrida deu a estas duas equipas a oportunidade de reparar os carros de Daniel e Oscar. Mas as regras da FIA dizem: "O carro que tiver de ser reparado durante a interrupção tem de partir das boxes a seguir.



Mas quando o pelotão iniciou a sua jornada com uma segunda partida em pé, Piastri e Ricciardo, que tinham partido das boxes, apareceram - com uma volta a menos. Porquê?



Enquanto Piastri e Ricciardo levavam os seus carros danificados para as boxes, o pelotão cruzou a linha de meta novamente sob amarelo, antes de o diretor de prova, Niels Wittich, não ter outra opção senão abandonar a corrida. Assim, Óscar e Daniel ficaram com uma volta a menos.



Daniel após a corrida do WRC: "Fiquei muito zangado porque os meus homens trabalharam até aos ossos para reparar o carro a tempo. Mas as regras aqui não são simplesmente lógicas. Não pode estar certo que o Oscar e eu voltemos ao Grande Prémio e ganhemos uma volta no relógio."



Ricciardo continuou: "Piastri e eu temos sido vítimas de regulamentos mal concebidos. Hoje era ele e eu. Mas imaginem a confusão se oito ou dez carros tivessem de ser reparados. Esta regra é um saco de lixo e deve ser analisada. Em todo o caso, o nosso dia foi arruinado".





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12