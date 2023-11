Protestation Haas GP des USA : Albon, Stroll, Pérez soupçonnés

Ce fut la grande émotion quelques heures après le passage du drapeau à damier lors du Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit des Amériques, à l'extérieur d'Austin (Texas) : Lewis Hamilton (2e) et Charles Leclerc (4e) ont été retirés du classement parce que les planches de la Mercedes et de la Ferrari étaient trop usées.

Il est tout à fait possible que nous obtenions à nouveau un autre résultat de course dans quelques jours. Car le chef de l'équipe Haas, Günther Steiner, a fait usage de ce que l'on appelle le droit de vérification.

Le règlement de la Formule 1 laisse ici une porte de sortie ouverte, même au-delà du délai de réclamation après un Grand Prix. L'article 14.1.1 de la loi sur le sport stipule que "si les faits sont nouveaux, les commissaires de course concernés doivent se réunir à nouveau pour entendre les déclarations pertinentes". Cela peut se faire jusqu'à 14 jours après l'incident.

Haas veut démontrer qu'il y a eu bien plus d'infractions en matière de limites de piste que les 35 cas documentés. Lors du GP des Etats-Unis, un seul pilote a été sanctionné pour des sorties de piste répétées : Alex Albon dans la Williams. Trop peu, selon Haas.

Steiner pense qu'Albon est sorti de la piste à d'autres reprises, en toute impunité, et qu'il en va de même pour Lance Stroll et Sergio Pérez. Le Mexicain a terminé quatrième au Texas, Stroll septième, Albon neuvième, le pilote Haas Hülkenberg onzième.



Rappel : dans un virage donné, un pilote peut se trouver deux fois avec les quatre roues au-delà de la ligne blanche délimitant la piste, la troisième fois il reçoit un dernier avertissement (drapeau noir/blanc divisé en diagonale), puis une pénalité de cinq secondes est appliquée. Celle-ci est purgée lors du changement de pneus suivant dans le box ou, si le pilote a déjà effectué tous ses arrêts, elle est ajoutée au temps de course.



Dans un premier temps, les commissaires de la FIA, qui étaient au travail aux Etats-Unis, devront décider si l'objection de Haas est recevable. Les commissaires Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Grande-Bretagne), Andrew Mallalieu (Barbade) et Felix Holter (Allemagne) se pencheront sur l'affaire par vidéo le 8 novembre et ont invité les écuries Red Bull Racing, Aston Martin et Williams à participer à la conférence.



Si les commissaires estiment que Haas peut "présenter de nouveaux éléments de preuve pertinents" lors de cette conférence (comme le prévoit le règlement), l'affaire sera à nouveau examinée en détail.



Le contexte de la démarche de Haas : il y a beaucoup d'argent en jeu. Williams est actuellement à 28 points, AlphaTauri à 21 points, Alfa Romeo à 16 points et Haas à 12 points. Les versements de ces rangs à partir de la cagnotte de la Formule 1 : le septième reçoit environ 90 millions, le huitième 80, le neuvième 70 et le dixième environ 60 millions.