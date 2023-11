Haas protesta contro il GP degli USA: Albon, Stroll, Pérez sotto accusa

È stato il grande sconvolgimento poche ore dopo l'ammaina bandiera a scacchi del Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas di Austin (Texas): Lewis Hamilton (2° posto) e Charles Leclerc (4° posto) sono stati esclusi dalla classifica perché i pianali della Mercedes e della Ferrari erano troppo usurati.

È molto probabile che tra qualche giorno vedremo un risultato di gara diverso. Il boss della Haas, Günther Steiner, si è infatti avvalso del cosiddetto diritto di revisione.

Il regolamento della Formula 1 lascia aperta una scappatoia, anche al di là del periodo di appello dopo un Gran Premio. L'articolo 14.1.1 del Codice Sportivo stabilisce che "in caso di nuova situazione, i commissari di gara interessati devono riunirsi nuovamente per ascoltare le dichiarazioni pertinenti". Questo può avvenire fino a 14 giorni dopo l'incidente.

La Haas vuole dimostrare che le infrazioni ai limiti della pista sono molto più numerose dei 35 casi documentati. Nel GP degli USA, solo un pilota è stato penalizzato per essere uscito ripetutamente dalla pista: Alex Albon con la Williams. Non abbastanza, secondo Haas.

Steiner ritiene: "Albon è uscito di pista altre volte, impunito, e lo stesso vale per Lance Stroll e Sergio Pérez. Il messicano è arrivato quarto in Texas, Stroll settimo, Albon nono e il pilota della Haas Hülkenberg undicesimo.



Come promemoria: in una determinata curva, un pilota può trovarsi due volte al di là della linea bianca che delimita la pista con tutte e quattro le ruote; la terza volta riceve un ultimo avvertimento (bandiera bianca/nera divisa in diagonale), quindi viene inflitta una penalità di cinque secondi. Questa viene scontata durante il successivo cambio gomme ai box o - se il pilota ha già completato tutte le soste - viene aggiunta al tempo di gara.



Come primo passo, i commissari sportivi della FIA, che erano al lavoro negli USA, dovranno ora decidere se l'obiezione di Haas è ammissibile. I responsabili del regolamento Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Gran Bretagna), Andrew Mallalieu (Barbados) e Felix Holter (Germania) si occuperanno del caso in collegamento video l'8 novembre e hanno invitato i team Red Bull Racing, Aston Martin e Williams a partecipare alla conferenza.



Se i commissari riterranno che Haas possa "presentare nuove prove rilevanti" in questa conferenza (come previsto dal regolamento), il caso sarà nuovamente esaminato in dettaglio.



L'approccio di Haas è motivato dal fatto che la posta in gioco è molto alta. La Williams è attualmente a 28 punti, l'AlfaTauri a 21, l'Alfa Romeo a 16 e la Haas a 12. I pagamenti per queste classifiche dal montepremi della Formula 1: il settimo riceve circa 90 milioni, l'ottavo 80 milioni, il nono 70 milioni e il decimo circa 60 milioni.