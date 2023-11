Haas protesta contra o GP dos EUA: Albon, Stroll e Pérez sob suspeita

Foi a grande reviravolta, horas depois de a bandeira axadrezada ter caído no Grande Prémio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, nos arredores de Austin (Texas): Lewis Hamilton (2º lugar) e Charles Leclerc (4º lugar) foram excluídos da classificação porque os pisos dos Mercedes e Ferrari estavam demasiado desgastados.

É bem possível que vejamos um resultado de corrida diferente dentro de alguns dias. Isto porque o chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, fez uso do chamado direito de revisão.

Os regulamentos da Fórmula 1 deixam aqui uma brecha aberta, mesmo depois do período de recurso após um Grande Prémio. O artigo 14.1.1 do Código Desportivo estipula que "no caso de uma nova situação, os comissários de corrida em causa devem reunir-se novamente para ouvir as declarações relevantes". Isto pode acontecer até 14 dias após o incidente.

A Haas quer provar que houve muito mais infracções aos limites da pista do que os 35 casos documentados. No GP dos EUA, apenas um piloto foi penalizado por sair repetidamente da pista: Alex Albon na Williams. Não é o suficiente, na opinião de Haas.

Steiner acredita: "Albon saiu da pista várias outras vezes, sem ser punido, e o mesmo se aplica a Lance Stroll e Sergio Pérez. O mexicano terminou em quarto lugar no Texas, Stroll em sétimo, Albon em nono e o piloto da Haas, Hülkenberg, em décimo primeiro.



Para relembrar: numa determinada curva, um piloto pode ultrapassar a linha branca que delimita a pista duas vezes com as quatro rodas; à terceira vez, recebe um aviso final (bandeira preta/branca dividida na diagonal) e é aplicada uma penalização de cinco segundos. Esta é cumprida durante a troca de pneus subsequente nas boxes ou - se o piloto já tiver completado todas as paragens - é adicionada ao tempo de corrida.



Como primeiro passo, os comissários da FIA, que estiveram a trabalhar nos EUA, terão agora de decidir se a objeção da Haas é admissível. Os comissários Dennis Dean (EUA), Derek Warwick (Grã-Bretanha), Andrew Mallalieu (Barbados) e Felix Holter (Alemanha) irão tratar do caso através de uma ligação vídeo no dia 8 de novembro e convidaram as equipas Red Bull Racing, Aston Martin e Williams a participar na conferência.



Se os comissários considerarem que a Haas pode "apresentar novas provas relevantes" nesta conferência (tal como previsto nos regulamentos), o caso será novamente analisado em pormenor.



O pano de fundo da abordagem da Haas é o facto de haver muito dinheiro em jogo. A Williams está atualmente com 28 pontos, a AlphaTauri com 21 pontos, a Alfa Romeo com 16 e a Haas com 12. Os pagamentos para estas classificações do pote de prémios monetários da Fórmula 1: o sétimo recebe cerca de 90 milhões, o oitavo 80 milhões, o nono 70 milhões e o décimo cerca de 60 milhões.