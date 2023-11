Charles Leclerc (Ferrari) : Cause du crash trouvée

Pourquoi j'ai toujours autant de malchance ?" se plaignait Charles Leclerc à la radio. Le Monégasque est sorti de la piste pendant le tour de chauffe de la course du championnat du monde au Brésil. On sait maintenant comment cela a pu se produire.

Les tifosi n'en croyaient pas leurs yeux : Charles Leclerc, qui aurait dû entamer le Grand Prix de São Paulo en deuxième position, est sorti de la piste pendant le tour de chauffe à Interlagos, la Ferrari a percuté violemment les limites de la piste, terminé !

Leclerc gémissait à la radio : "Pas d'hydraulique. Pourquoi est-ce toujours moi qui ai une telle malchance ?" En cas de perte d'hydraulique, différents systèmes se déconnectent les uns après les autres - en général d'abord la direction, puis la boîte de vitesses. Le quintuple vainqueur de GP a senti que la direction devenait difficile à manœuvrer, puis les roues arrière se sont bloquées, départ.

On sait désormais pourquoi Leclerc, qui n'a plus gagné depuis juillet 2022, est sorti de la piste. Car le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, explique : "Il s'agissait d'un hoquet dans l'électronique qui a entraîné l'arrêt de l'hydraulique puis du moteur".

Leclerc : "J'ai senti le coup de l'hydraulique à cause de la direction, mais je ne savais pas à ce moment-là qu'un protocole de sécurité avait ensuite été activé pour couper le moteur".



Particulièrement ennuyeux : bien que l'impact ait été considérable, seule l'aile avant a été brisée. Leclerc : "J'ai pu remettre la voiture en mouvement, mais seulement pendant environ 15 secondes. Ensuite, il s'est passé la même chose que précédemment : perte d'hydraulique, problèmes de direction, moteur qui s'arrête. Cela m'a permis de faire vingt mètres, puis le four était éteint".



Fred Vasseur : "Cela n'était jamais arrivé auparavant dans toute la saison. C'est évidemment très frustrant pour Charles, qui aurait certainement pu monter sur le podium. Nous devons maintenant prendre le temps d'examiner comment cette panne a pu se produire".



Au final, Carlos Sainz (Ferrari) a terminé sixième, Lewis Hamilton (Mercedes) huitième, George Russell a été éliminé comme Leclerc, l'Anglais à cause d'une surchauffe du moteur.



Dans le duel pour la deuxième place du championnat du monde des constructeurs entre Mercedes et Ferrari, le score est de 382 à 362 pour Mercedes avant les deux derniers Grands Prix.





Course, Brésil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12