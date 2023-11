Charles Leclerc (Ferrari): Trovata la causa dell'incidente

I tifosi non credevano ai loro occhi: Charles Leclerc, che avrebbe dovuto iniziare il Gran Premio di San Paolo in seconda posizione, è uscito di pista durante il giro di riscaldamento a Interlagos, la Ferrari ha sbattuto violentemente contro la barriera della pista, fuori!

Leclerc si è lamentato alla radio: "Niente idraulica. Perché sono sempre così sfortunato?". In caso di perdita dell'impianto idraulico, i vari sistemi si spengono gradualmente, di solito prima lo sterzo e poi il cambio. Il cinque volte vincitore del GP ha sentito lo sterzo diventare lento, poi le ruote posteriori si sono bloccate ed è partito.

Ora è chiaro perché Leclerc, che non vince dal luglio 2022, sia uscito di pista. Il team boss della Ferrari, Fred Vasseur, ha dichiarato: "È stato un intoppo nell'elettronica, che ha portato all'impianto idraulico e poi allo spegnimento del motore".

Leclerc: "Ho sentito l'impianto idraulico a causa dello sterzo, ma in quel momento non mi sono reso conto che dopo è stato attivato un protocollo di sicurezza che ha spento il motore".



Particolarmente fastidioso: nonostante l'impatto sia stato notevole, solo l'ala anteriore è stata danneggiata. Leclerc: "Sono riuscito a far ripartire la macchina, ma solo per circa 15 secondi. Poi è successa la stessa cosa di prima: perdita dell'impianto idraulico, problemi allo sterzo, arresto del motore. Ho fatto venti metri e poi è finita".



Fred Vasseur: "Non era mai successa una cosa del genere in tutta la stagione. È ovviamente molto frustrante per Charles, che avrebbe potuto sicuramente salire sul podio. Ora dobbiamo valutare con calma come sia potuto accadere questo difetto".



Alla fine, il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha concluso al sesto posto, Lewis Hamilton con la Mercedes all'ottavo, George Russell si è ritirato come Leclerc, l'inglese a causa di un surriscaldamento del motore.



Nel duello per il secondo posto nella Coppa Costruttori tra Mercedes e Ferrari, il punteggio è 382:362 a favore della Mercedes prima degli ultimi due Gran Premi.





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12