Charles Leclerc (Ferrari): Encontrada a causa do acidente

"Porque é que sou sempre tão azarado?", lamentou Charles Leclerc no rádio. O piloto monegasco saiu da pista durante a volta de aquecimento para a corrida do Campeonato do Mundo no Brasil. Agora é claro como é que isto aconteceu.

Os Tifosi mal podiam acreditar no que viam: Charles Leclerc, que deveria ter começado o Grande Prémio de São Paulo em segundo lugar, saiu da pista durante a volta de aquecimento em Interlagos, o Ferrari embateu com força na barreira da pista, fora!

Leclerc queixou-se no rádio: "Não há sistema hidráulico. Porque é que sou sempre tão azarado? No caso de uma perda hidráulica, vários sistemas desligam-se gradualmente - normalmente, primeiro a direção e depois a alavanca de velocidades. O cinco vezes vencedor do GP sentiu a direção a ficar lenta, depois as rodas traseiras bloquearam e ele arrancou.

Agora é claro porque é que Leclerc, que não vence desde julho de 2022, saiu da pista. O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, diz: "Foi um soluço na eletrónica, que levou a que o sistema hidráulico e o motor fossem desligados".

Leclerc: "Senti o sistema hidráulico por causa da direção, mas não me apercebi na altura que depois foi ativado um protocolo de segurança que desligou o motor."



Particularmente incómodo: Apesar de o impacto ter sido considerável, apenas a asa dianteira ficou danificada. Leclerc: "Consegui pôr o carro a andar novamente, mas apenas durante cerca de 15 segundos. Depois aconteceu o mesmo que antes: perda do sistema hidráulico, problemas de direção, paragens do motor. Consegui andar vinte metros e depois acabou".



Fred Vasseur: "Nunca tinha acontecido uma coisa destas em toda a época. É obviamente muito frustrante para o Charles, que podia certamente ter terminado no pódio. Agora temos de analisar com calma como é que este defeito pode ter acontecido."



No final, o piloto da Ferrari Carlos Sainz terminou em sexto, Lewis Hamilton na Mercedes em oitavo, George Russell retirou-se tal como Leclerc, o inglês devido a um sobreaquecimento do motor.



No duelo do Campeonato do Mundo pelo segundo lugar na Taça dos Construtores entre a Mercedes e a Ferrari, o resultado é de 382:362 a favor da Mercedes antes dos dois últimos Grandes Prémios.





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12