Mercedes faible : conséquence de la disqualification aux USA ?

Les pilotes Mercedes sont très déçus après le Grand Prix de São Paulo : George Russell, qui avait fêté ici son premier triomphe en GP il y a un an, a été sorti de la course avant que la température élevée de l'huile ne provoque une panne moteur. Lewis Hamilton n'a pas pu suivre la vitesse de ses adversaires et n'a terminé que huitième.

Dans le paddock, il se murmure que Mercedes aurait craint, lors d'un autre week-end de sprint, de devoir être retirée de la course, comme à Austin (Texas), en raison d'une plaque de fond trop abrasive. A l'époque, Hamilton avait perdu la deuxième place.

L'hypothèse est désormais la suivante : Mercedes a augmenté la garde au sol de telle sorte qu'une usure excessive de la plaque n'est certes pas possible, mais plus une voiture à ailes moderne est réglée en hauteur, plus elle perd en performance.

Le chef d'équipe Toto Wolff a été interrogé sur ce lien après la course traditionnelle d'Interlagos. L'Autrichien répond : "Il est vrai que nous avons ajusté la garde au sol vers le haut, et c'est bien sûr une conséquence directe de la disqualification au Texas. Mais je ne pense pas que ce soit la raison principale pour laquelle nous avons été moins compétitifs qu'espéré".

"Je pense plutôt que quelque chose ne va pas mécaniquement et fondamentalement avec la voiture. Ce n'est pas un élément isolé, comme une aile trop orientée vers l'appui ou une garde au sol plus grande d'un ou deux millimètres, qui est en cause. Une aile avec plus de résistance à l'air ou une garde au sol plus élevée, cela prend du temps, certes, mais cela n'explique pas pourquoi nous avons été si complètement à côté de nos pompes au Brésil. Il faut faire mieux".



Chez Mercedes, une analyse approfondie est en cours pour comprendre les raisons de la performance décevante d'Interlagos.





Course, Brésil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12