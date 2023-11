Mercedes debole: conseguenza della squalifica negli USA?

Un anno fa, la Mercedes aveva ottenuto una grande vittoria in Brasile con George Russell, ma ora Lewis Hamilton non è riuscito a fare meglio dell'ottavo posto. Una conseguenza diretta dell'esclusione di Hamilton in Texas?

I piloti della Mercedes sono molto delusi dopo il Gran Premio di San Paolo: George Russell, che un anno fa aveva festeggiato qui il suo primo trionfo in un GP, è stato tolto dalla gara prima che l'aumento della temperatura dell'olio causasse danni al motore. Lewis Hamilton non è riuscito ad eguagliare la velocità degli avversari e si è piazzato solo ottavo.

Nel paddock si vociferava che la Mercedes avesse temuto di essere costretta a uscire dalla gara in un altro weekend sprint, come ad Austin (Texas), a causa di un pianale eccessivamente abraso. In quell'occasione Hamilton perse il secondo posto.

L'insinuazione ora è: la Mercedes aveva aumentato l'altezza da terra in modo tale da evitare un'usura eccessiva del pianale, ma più una moderna vettura ad ala viene tagliata in alto, più le prestazioni vengono meno.

Il boss del team Toto Wolff è stato interpellato su questo aspetto dopo la tradizionale gara di Interlagos. L'austriaco ha dichiarato: "È vero che abbiamo modificato l'altezza da terra verso l'alto, e questa è ovviamente una conseguenza diretta della squalifica in Texas. Ma non credo che questo sia il motivo principale per cui siamo stati meno competitivi di quanto speravamo".

"Credo piuttosto che ci sia qualcosa di fondamentalmente sbagliato nella macchina dal punto di vista meccanico. Non è dovuto a un singolo elemento, come un'ala tagliata troppo per la deportanza o l'altezza da terra, che è di uno o due millimetri più alta. Un'ala con una maggiore resistenza aerodinamica o un'altezza da terra più elevata costa tempo, ovviamente, ma questo non spiega perché in Brasile eravamo completamente fuori strada. Deve esserci dell'altro".



Alla Mercedes è in corso un'analisi approfondita per capire come mai a Interlagos si sia verificata una prestazione così preoccupante.





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12