Ralf Schumacher: "Mercedes es una sorpresa, Ferrari un niño problemático

Después de la variada carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, São Paulo, Ralf Schumacher, 180 veces participante en GP y actual comentarista de Sky F1, ha tenido algunas opiniones sobre la tradicional carrera de Brasil.

Schumacher, 180 veces participante en GP y seis veces ganador de la carrera, afirma: "Mercedes estuvo muy débil el pasado fin de semana. Toto Wolff estaba casi conmocionado después en el micrófono de Sky".

"Los problemas se explican porque Mercedes no entiende el concepto del coche. Tenían grandes esperanzas de hacer una buena carrera en Brasil, y la decepción fue evidente para todos los implicados. Por eso me temo que Mercedes aún no está fuera de peligro".

"La debilidad de Mercedes era una buena oportunidad para Ferrari en la batalla por el segundo puesto en el campeonato de constructores. Pero Ferrari tampoco tuvo un buen fin de semana. Ferrari siempre ha sido un poco problemático. Fred Vasseur no puede cambiar todo en seis o siete meses. A mi hermano Michael, a Ross Brawn y a Jean Todt también les costó algunos años. En Ferrari se necesita paciencia".



En cambio, Ralf ve una tendencia al alza en Aston Martin: "Fueron muy fuertes en Brasil, con los dos pilotos. Después de un buen comienzo de temporada, intentaron demasiado en términos de desarrollo, lo que fue un poco en la dirección equivocada. Ahora han sacado el máximo partido de todos estos datos y los Verdes han vuelto a la pista. Eso me alegra por Aston Martin".





Carrera, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12