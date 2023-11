Ralf Schumacher : le choc Mercedes, l'inquiétude Ferrari

Ralf Schumacher, sextuple vainqueur de GP, revient sur le Grand Prix de São Paulo et nous dit quelles équipes ont des soucis et quelle écurie est à nouveau sur la pente ascendante.

Après la course variée du championnat du monde de Formule 1 à l'Autódromo José Carlos Pace d'Interlagos à São Paulo, Ralf Schumacher, qui a participé 180 fois à des GP et qui est aujourd'hui expert de Sky-F1, a fait part de ses réflexions sur la course traditionnelle du Brésil.

Schumacher, 180 participations à des GP et six victoires de courses, constate : "Mercedes a été très faible le week-end dernier. Toto Wolff était ensuite presque choqué au micro de Sky".

"Les problèmes s'expliquent par le fait que chez Mercedes, on ne comprend pas le concept de la voiture. On avait un plus grand espoir de faire une bonne course au Brésil, la déception était visible sur tous les visages. Je crains donc que Mercedes ne soit pas encore sortie d'affaire".

"La faiblesse de Mercedes était une bonne opportunité pour Ferrari dans la lutte pour la deuxième place au championnat du monde des constructeurs. Mais Ferrari n'a pas non plus connu un bon week-end. Ferrari a toujours été un peu l'enfant terrible. Fred Vasseur ne peut pas faire tourner toute la boutique à l'envers en l'espace de six ou sept mois. Cela a aussi pris quelques années à mon frère Michael, à Ross Brawn et à Jean Todt. Chez Ferrari, il faut de la patience".



Tendance à la hausse en revanche selon Ralf chez Aston Martin : "Ils ont été très forts au Brésil, avec les deux pilotes. Après un bon début de saison, ils ont fait un peu trop d'efforts en matière de développement, ce qui a un peu dérapé. Ils ont tiré le meilleur parti de toutes ces données et les Verts sont à nouveau sur la bonne voie. Je suis content pour Aston Martin".





Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12