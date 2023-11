Ralf Schumacher: Mercedes shock, Ferrari problematica

Dopo la variegata gara del Campionato del Mondo di Formula 1 all'Autódromo José Carlos Pace di Interlagos, San Paolo, Ralf Schumacher, 180 volte partecipante ai GP e attuale opinionista di Sky F1, ha espresso alcune considerazioni sulla tradizionale gara in Brasile.

Schumacher, 180 volte partecipante a un GP e sei volte vincitore di una gara, afferma: "La Mercedes era molto debole lo scorso fine settimana. Toto Wolff era quasi scioccato dopo ai microfoni di Sky".

"I problemi si spiegano con il fatto che la Mercedes non ha capito il concetto di macchina. Avevano grandi speranze di fare una buona gara in Brasile, e la delusione è stata evidente per tutti i partecipanti. Ecco perché temo che la Mercedes non sia ancora fuori dai guai".

"La debolezza della Mercedes è stata una buona opportunità per la Ferrari nella lotta per il secondo posto nel campionato costruttori. Ma anche la Ferrari non ha avuto un buon weekend. La Ferrari è sempre stata un po' problematica. Fred Vasseur non può trasformare l'intera azienda in sei o sette mesi. Ci sono voluti anni anche per mio fratello Michael, Ross Brawn e Jean Todt. Alla Ferrari ci vuole pazienza".



Al contrario, Ralf vede una tendenza alla crescita per l'Aston Martin: "Sono stati molto forti in Brasile, con entrambi i piloti. Dopo un buon inizio di stagione, hanno tentato un po' troppo in termini di sviluppo, andando un po' nella direzione sbagliata. Ora hanno fatto tesoro di tutti questi dati e i verdi sono tornati in pista. Questo mi rende felice per Aston Martin".





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12