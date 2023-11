Ralf Schumacher: choque da Mercedes, problema da Ferrari

Ralf Schumacher, seis vezes vencedor de um GP, faz uma retrospetiva do Grande Prémio de São Paulo e diz quais as equipas que estão preocupadas e quais as que estão em alta novamente.

Após a variada corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1 no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, o piloto Ralf Schumacher, 180 vezes participante de GPs e atual comentarista da Sky F1, fez algumas considerações sobre a tradicional corrida no Brasil.

Schumacher, 180 vezes participante de GPs e seis vezes vencedor de corridas, afirma: "A Mercedes foi muito fraca no último fim de semana. Toto Wolff ficou quase chocado depois no microfone da Sky".

"Os problemas podem ser explicados pelo facto de a Mercedes não compreender o conceito do carro. Tinham grandes esperanças de uma boa corrida no Brasil e a desilusão foi evidente para todos os envolvidos. É por isso que receio que a Mercedes ainda não esteja fora de perigo".

"A fraqueza da Mercedes foi uma boa oportunidade para a Ferrari na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores. Mas a Ferrari também não teve um bom fim de semana. A Ferrari sempre foi uma criança problemática. Fred Vasseur não consegue dar a volta à situação em seis ou sete meses. O meu irmão Michael, Ross Brawn e Jean Todt também demoraram alguns anos. É preciso ter paciência na Ferrari".



Em contrapartida, Ralf vê uma tendência de crescimento na Aston Martin: "Eles foram muito fortes no Brasil, com os dois pilotos. Depois de um bom início de época, tentaram um pouco demais em termos de desenvolvimento, o que foi um pouco na direção errada. Agora tiraram o máximo partido de todos estes dados e os Greens estão de novo no bom caminho. Isso deixa-me feliz pela Aston Martin".





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12