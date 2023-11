Carlos Sainz (Ferrari) in Brasile: occasione persa

Lo spagnolo Carlos Sainz è arrivato sesto a Interlagos, ma il 29enne non è soddisfatto: Ha perso due posizioni alla partenza. "La mia partenza era già pessima in volata".

Al termine del Gran Premio del Brasile, Carlos Sainz ha pronunciato parole insolite alla radio: "Spero di poter buttare presto questa frizione nel cestino".

Commentando il suo sesto posto nel GP di San Paolo, il pilota della Ferrari ha poi detto: "La mia partenza era già pessima nello sprint, e non è andata meglio nel Gran Premio, ho perso subito due posizioni".

"Se guardo a questo e tengo conto del ritiro di Charles, posso solo dire che il Brasile è un'occasione persa per noi. Avremmo potuto fare molti punti qui contro la Mercedes, che era in difficoltà".

"Abbiamo avuto il problema di partire fin dalla prima sessione di prove e non siamo riusciti a risolverlo per un intero weekend. È un peccato".



"Perdere punti è una cosa, la velocità è un'altra: Non eravamo abbastanza veloci rispetto a Red Bull Racing, McLaren e Aston Martin".





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12