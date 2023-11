Carlos Sainz (Ferrari) no Brasil: oportunidade perdida

O espanhol Carlos Sainz terminou em sexto lugar em Interlagos, mas o piloto de 29 anos não está satisfeito: Ele perdeu dois lugares na largada. "O meu arranque já foi mau no sprint".

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Quando o Grande Prémio do Brasil terminou, Carlos Sainz disse algumas palavras invulgares no rádio: "Espero que possamos deitar esta embraiagem para o lixo em breve".

Comentando o seu sexto lugar no GP de São Paulo, o piloto da Ferrari disse mais tarde: "O meu arranque já era mau no sprint, e não foi melhor no Grande Prémio, perdi dois lugares de imediato."

"Quando olho para isto e tenho em conta a retirada de Charles, só posso dizer que o Brasil é uma oportunidade perdida para nós. Poderíamos ter marcado muitos pontos aqui contra a Mercedes, que estava com problemas."

"Tivemos o problema de arranque desde a primeira sessão de treinos e não conseguimos resolvê-lo durante todo o fim de semana. É uma pena.



"Perder pontos é uma coisa, velocidade é outra: Não fomos suficientemente rápidos em comparação com a Red Bull Racing, a McLaren e a Aston Martin."





Corrida, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12