Max Verstappen en 2023 : 1000 tours de piste possibles

Lorsqu'on lui demande de battre des records, Max Verstappen répond toujours par l'affirmative : "Tout cela sera très bien quand je me pencherai un jour sur ma carrière. Mais je ne suis pas venu en Formule 1 avec l'idée de battre des records. Je roule simplement pour gagner. Le reste viendra tout seul".

Tout le reste est désormais assez conséquent, comme le montre notre liste de records, non exhaustive.

Victoires consécutives en GP

De Miami à Monza, de mai à septembre 2023, le vainqueur du GP s'est à chaque fois appelé Max Verstappen, dix fois de suite. Le record de Sebastian Vettel datant de 2013 a ainsi été battu (neuf victoires consécutives).

Victoires en GP par saison

Avec 17 succès complets jusqu'à présent (en 20 courses), Max a amélioré son propre record datant de la saison 2022 (15). Il lui reste encore deux occasions d'améliorer ce record.

Points de championnat du monde par saison

En 2022, Max a établi un nouveau record en termes de points par saison, avec 454. Après 20 courses sur 22 et 6 sprints, le Néerlandais en est déjà à 524 points.



Podiums par saison

En 2022, Verstappen avait établi un nouveau record : 22 courses, 18 podiums. Il l'a dépassé avec le GP du Brésil - sa victoire a signifié le 19e podium de l'année.



Tours de tête par saison

Le record de Formule 1 de Sebastian Vettel a duré douze ans : en 2022, l'Allemand a réalisé 739 tours en tête par saison avec Red Bull Racing. Le nouveau record est détenu par Max Verstappen avec 922. Avec les courses de Las Vegas et d'Abu Dhabi, il y a même la limite incroyable de 1000 tours de tête la même année.



Victoires depuis la pole position

Etonnant : chaque fois que Max Verstappen a pu partir en pole position, il a gagné. En 2023, cela s'est produit onze fois - nouveau record. L'ancien record était détenu par Nigel Mansell en 1992 et Sebastian Vettel en 2011 (neuf victoires depuis la pole dans la même saison).



Une plus grande avance au championnat du monde

Verstappen est en tête du championnat du monde avec 524 points. L'écart avec Sergio Pérez, actuellement deuxième du championnat, est plus important que le nombre de points récoltés par le Mexicain. L'écart est actuellement de 266 points, les points accumulés par le Mexicain sont de 258.



Courses successives en tant que leader du championnat du monde

A Abu Dhabi, Verstappen sera en tête du championnat du monde pendant 39 courses, une série qui avait débuté en Espagne en mai 2022. Au Brésil, Verstappen a égalé Michael Schumacher (leader du championnat du monde pendant 37 courses consécutives, d'Indianapolis 2000 à Suzuka 2002).





Course, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12