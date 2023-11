Max Verstappen 2023: 1000 giri in testa possibili

Quando gli viene chiesto di parlare di record, Max Verstappen parte sempre in quarta: "Sarà tutto bello quando un giorno guarderò indietro alla mia carriera. Ma non sono entrato in Formula 1 con l'idea di battere i record. Io guido semplicemente per vincere. Tutto il resto viene da sé".

Tutto il resto è ormai un bel po', come dimostra la nostra lista di record, senza pretendere di essere esaustiva.

Vittorie di GP di fila

Da Miami a Monza, da maggio a settembre 2023, il vincitore del GP è stato sempre Max Verstappen, per dieci volte di fila. Questo ha superato il record di Sebastian Vettel del 2013 (nove vittorie di fila).

Vittorie di GP per stagione

Con 17 vittorie assolute finora (in 20 gare), Max ha superato il suo stesso record della stagione 2022 (15). Ha ancora due opportunità per estendere questo record.

Punti del Campionato del Mondo per stagione

Nel 2022, Max ha stabilito un nuovo record di punti per stagione con 454. Dopo 20 gare su 22 e 6 sprint, l'olandese ha già 524 punti.



Piazzamenti sul podio per stagione

Nel 2022, Verstappen ha stabilito un nuovo record: 22 gare, 18 podi. Lo ha superato con il GP del Brasile: la sua vittoria ha segnato il 19° podio dell'anno.



Giri in testa per stagione

Il record di Sebastian Vettel in Formula 1 è durato dodici anni: nel 2022, il tedesco ha fatto registrare 739 giri in testa a stagione con la Red Bull Racing. Il nuovo record è detenuto da Max Verstappen con 922, con le gare di Las Vegas e Abu Dhabi che hanno addirittura superato l'incredibile limite dei 1000 giri nello stesso anno.



Vittorie dalla pole position

Sorprendente: ogni volta che Max Verstappen ha iniziato la gara dalla pole position, ha vinto. Questo è accaduto undici volte nel 2023 - un nuovo record. Il vecchio record era detenuto da Nigel Mansell nel 1992 e da Sebastian Vettel nel 2011 (nove vittorie dalla pole nella stessa stagione).



Maggior vantaggio nel campionato del mondo

Verstappen è in testa al campionato mondiale con 524 punti. Il distacco da Sergio Pérez, attualmente secondo in classifica, è superiore al numero di punti conquistati dal messicano. Il distacco è attualmente di 266 punti, con il messicano che ha raccolto 258 punti.



Gare consecutive da leader del campionato

Ad Abu Dhabi, Verstappen sarà in testa al campionato mondiale per 39 gare, una striscia iniziata in Spagna nel maggio 2022. In Brasile, Verstappen ha eguagliato Michael Schumacher (37 gare consecutive come leader del campionato mondiale, da Indianapolis 2000 a Suzuka 2002).





Gara, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12